Nicușor Dan: E de 20 de ori mai scump să dobori o dronă decât prețul dronei

Președintele Nicușor Dan a spus vineri că România are mijloacele de a se proteja pe zona estică, dar că aceste mijloace sunt extrem de scumpe: „E de 20 de ori mai scump să dobori o dronă decât prețul dronei”.
Cosmin Pirv
24 oct. 2025, 22:55, Politic

Vineri seara, la Iași, șeful statului a fost întrebat când va exista o decizie cu privire la dronele de care are nevoie România, unde, când și câte se vor face.

„Nu o să aveți niciodată răspunsul complet, pentru că e o chestiune care ține de securitate. Ce pot să vă spun este că, la nivelul ministrului apărării și al șefului statului major, există numeroase contacte pentru a utiliza atât tehnologia pe care Ucraina a fost nevoită să și-o dezvolte, cât și tehnologia pe care alte state europene și-au dezvoltat-o în momentul acesta. După cum știți, chiar ieri la Bruxelles a fost o discuție pe foaia de parcurs pentru un sistem antidrone pentru întreg continentul european și, în felul ăsta, s-a atins și problema finanțării. Este un proces în curs”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a transmis că România este în siguranță.

„Mesajul pe care vreau să-l transmit pentru români este că suntem în siguranță. Adică avem mijloacele în momentul de față pe zona estică pentru a ne proteja. Problema este că aceste mijloace sunt extrem de scumpe. Adică e de 20 de ori mai scump să dobori o dronă decât prețul dronei. Și efortul este de a dezvolta niște tehnologii care să fie, la nivel de cost, să fie suficient de mici”, a adăugat șeful statului.