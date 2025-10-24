Nicuşor Dan la Iaşi: Trebuie să luptăm pentru adevăr

Dan a subliniat importanţa luptei pentru adevăr şi cunoaştere, şi a cerut ca reprezentanţii universităţilor să fie prezenţi la discuţiile despre buget, economie şi legislaţie, nu doar despre educaţie.

Cu ocazia aniversării celor 165 de ani de la înfiinţarea celor două prestigioase universităţi ieşene, preşedintele României a susţinut un discurs în care a abordat rolul fundamental al mediului academic în societatea contemporană şi necesitatea unei implicări mai profunde a acestuia în procesul decizional.

„Cred că trebuie să luptăm pentru adevăr”, a declarat Nicuşor Dan, subliniind că, într-un mediu universitar, este esenţială promovarea importanţei cunoaşterii, care „este pusă în discuţie zilele acestea”.

„Trebuie să afirmăm, să promovăm, să luptăm pentru o lume în care cunoaşterea contează şi deciziile se iau pe bază de cunoaştere”, a adăugat preşedintele.

Referitor la rolul universităţilor în societate, Dan a atras atenţia asupra unei probleme pe care o consideră serioasă: absenţa reprezentanţilor mediului academic din dezbaterile publice majore.

„Din păcate, cred că nu suntem acolo unde am trebuit să fim”, a spus preşedintele, argumentând că „în momentul în care statul român dezbate bugetul sau în momentul în care statul român dezbate legi importante nu numai despre educaţie, ci despre economie, despre corespondenţa între educaţie şi economie, eu cred că reprezentanţii mediului academic trebuie să fie prezenţi în dezbateri mult mai mult”.

„România este parte din Europa, nu este o anexă”, a adăugat Dan.

Nicuşor Dan şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu mediul academic: „Vreau să vă asigur, din partea mea există doar voinţa de comunicare, nu există interfaţa de comunicare pe care trebuie să o construim şi noi şi dumneavoastră”.