Prima pagină » Social » Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli la Iași: „Trădătorule. Mergi în Ucraina”. Cum a reacționat președintele

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit de un grup de persoane în fața Teatrului Național din Iași, înainte ca acesta să participe la o ceremonie festivă.
Nițu Maria
24 oct. 2025, 16:02, Social

Președintele României, Nicușor Dan, a fost vineri întâmpinat cu huiduieli, venite din partea câtorva persoane dintr-un grup adunat în fața Teatrului Național din Iași, unde acesta participă la o ceremonie festivă.

Vineri după-amiază, Nicușor Dan a ajuns la Iași pentru a lua parte la manifestările dedicate celor 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

În parcul din fața Teatrului Național se aflau câteva zeci de persoane. Reacțiile puternice și agresive au venit când acesta a coborât din mașină, înainte de intrarea în teatru. O parte dintre cei prezenți au stricat „Ruşine”, „Trădătorule”, „Mergi în Ucraina”, „Eşti cel mai slab preşedinte”, relatează Gândul.

Reacția președintelui, în ciuda celor întâmplate, a fost una degajată. Nicușor Dan i-a salutat nonșalant pe cei prezenți în fața instituției, apoi a intrat în clădire.

Nicușor Dan a venit la Iași direct de la Bruxelles, cu un avion militar C-27J Spartan, după participarea la reuniunea Consiliului European.

După ceremonia de la Teatrul Național, Nicușor Dan va vizita Antibiotice Iași, conform agendei oficiale publicate de Administrația Prezidențială.

De asemenea, președintele are programată o întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, la ora 16.00, în cadrul aceleași universități.