Prima pagină » Politic » Dan, despre sugestia lui Grindeanu ca Bolojan să plece: Tipul acesta de retorică nu mai ține

În contextul declarațiilor recente ale președintelui interimar PSD, Sorin Grindeanu, care a sugerat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece în cazul în care se pierd fonduri europene, dacă nu trece legea pensiilor magistraților, președintele Nicușor Dan a oferit un răspuns clar.
Petre Apostol
24 oct. 2025, 22:42, Politic

„Cred că suntem înainte de 7 noiembrie. Cred că după 7 noiembrie o să avem mai puține astfel de luări de poziție”, a spus președintele Nicușor Dan, într-o conferință, la Iași, întrebat cine greșește dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și dacă va accepta schimbarea premierului, făcând referire la faptul că pe 7 noiembrie este programat Congresul Partidului Social Democrat.

„Să ne uităm și la contextul electoral. Există un congres al PSD în 7 noiembrie. Există niște alegeri prevăzute pentru Primăria Capitalei pentru 7 decembrie și există un tip de retorică pe care noi l-am auzit în ultimii 30 de ani. Opinia mea personală este că tipul acesta de retorică nu mai ține cum ținea acum 10 sau 20 de ani”, a mai spus președintele.

El a mai spus că, totuși, fiecare este responsabil de ceea ce afirmă public.

„Suntem într-o democrație și fiecare își face poziționările în spațiu public așa cum consideră de cuvință”, a conchis Nicușor Dan.