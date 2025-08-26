România nu are în momentul acesta o strategie pentru românii din diaspora, spune Nicușor Dan

Marți, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, președintele Nicușor Dan a declarat că România nu dispune, în prezent, de o strategie reală privind nevoile românilor din diaspora. „România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni”, a afirmat președintele.

Pe fondul acestor declarații, Dan a cerut instituțiilor să elaboreze un plan concret de abordare a diasporei românești. „Asta este ceva ce Ministerul de Externe, Președinția cu input de la dumneavoastră trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare. Și mai departe va fi sarcina dumneavoastră ca colaborarea, parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi”, a susținut Nicușor Dan.

Șeful statului și-a încheiat discursul într-o notă de optimism: „Acestea fiind spuse, sunt convins că vom reuși împreună pe toate chestiunile pe care le-am enunțat să avem o abordare concretă, pragmatică și sunt convins că la întâlnirea pe care o vom avea peste un an o să putem să vorbim de aceste rezultate”.