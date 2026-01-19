Prima pagină » Politic » Scandal în PNL. Rareș Bogdan: Primarii care au vorbit au primit vizite de la corpurile de control

Scandal în PNL. Rareș Bogdan: Primarii care au vorbit au primit vizite de la corpurile de control

Ședință cu scandal, luni seara, la PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi.
Andreea Tobias
19 ian. 2026, 17:48, Politic

„Nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal, unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a declarat, luni seara, Bogdan.

Acesta a afirmat că a fost contactat de aproximativ 180-200 de primari PNL, care sunt „foarte speriați” de faptul că rămân fără cotele defalcate.

„Gândiți-vă că 40-60% din buget îl fac cu aceste cote defalcate. Ai crescut impozitele. Sunt cei care dau piept cu oamenii. Sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care PNL a reușit să o construiască”, a spus europarlamentarul.

Cei care au vorbit au primit vizitele șefului corpului de control al prim-ministrului

Rareș Bogdan a criticat dur modul în care sunt tratați primarii liberali care ridică probleme.

„Știu că cei care au vorbit au primit vizitele șefului corpului de control al prim-ministrului sau ale Curții de Conturi, ceea ce nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal unde trebuie să existe libertatea de expresie”, a declarat europarlamentarul.

Europarlamentarul a acuzat conducerea PNL că nu comunică cu electoratul și cu primarii.

„Mi se pare că în momentul ăsta nu vorbește nimeni, nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii așteaptă și au așteptat de la Partidul Național Liberal”.

El a citat din Winston Churchill: „80% din buna guvernare este comunicarea” și din Vaclav Havel: „Dacă vrei să fii apreciat de oameni, trebuie să comunici altfel, degeaba faci lucruri pentru ei”.

Rareș Bogdan: Vreau să știu exact pe relația pe care o avem cu USR

„Vreau să știu exact pe relația pe care o avem cu USR, pentru că mi se pare că uneori colegii mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”, a declarat europarlamentarul.

De asemenea, a criticat lipsa de consultare cu primarii de municipii reședință de județ și cu asociațiile de primari.

Europarlamentarul a anunțat că nu va mai tăcea asupra problemelor din partid.

Rareș Bogdan: Am fost mințit cu pensiile speciale

„Am stat un an și o lună, am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcție publică, n-am fost nici ministru, am fost mințit cu pensiile speciale și m-au expus doar pe mine, după care m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a criticat și faptul că România nu exploatează resursele naturale.

„România are metale rare, are terenuri cu metale rare și cu toate astea nu exploatăm nimic. Nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Am pus impozite la pensionari, i-am afectat pe cei cu pensii de 3-4 mii de lei, cu 400 de lei, 500 de lei, ceea ce e foarte mult pentru ei și, în continuare, în loc să folosim resursele pe care le-a dat Dumnezeu, să le exploatăm”, a declarat Rareș Bogdan.

De asemenea, a criticat lipsa de comunicare privind acordul cu Mercosur.

„Nimeni, dar nimeni nu explică acordul cu Mercosur. Nimeni nu le explică oamenilor, fermierilor, pe bună dreptate speriați de acest acord”, a spus Bogdan.

Luni seara are loc ședința Biroului Politic Național, la vila Lac.

Sursa video: Realitatea Plus

