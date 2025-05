Scandal într-o filială de partid. Un fost candidat își cere „cadourile” înapoi. A fost nevoie de intervenția politiei

Un episod neobișnuit a agitat miercuri sediul AUR din județul Mehedinţi, unde un membru al partidului a venit să își exprime mai multe nemulțumiri. Protagonistul, fost candidat AUR pentru funcția de primar al unei comune mehedințene, a intrat în sediul partidului și a solicitat să-i fie returnate cadourile pe care susține că le-a oferit organizației.

Nemulțumirea fostului candidat, Ion Moise, a pornit de la faptul că soția sa nu a fost desemnată în comisia unei secții de votare, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Acesta a avut o dispută verbală cu două membre AUR, care se aflau în sediul din Drobeta Turnu Severin, în iurma căreia femeile au apelat la intervenția poliției.

„Vreau să îmi dea înapoi ce am cheltuit”

„Eu am stat în Franţa 20 de ani. Am adus, de fiecare dată, câte ceva pentru organizație: vin de Bordeaux, alune superioare, apă minerală din Franţa. Am cheltuit 50.000 lei pentru partid, cu steagurile, materialele de campanie, iar ei au refuzat să o pună pe soţia mea în secții, acum, la alegeri. Îi acuz de o atitudine nepotrivită la adresa mea. Vreau să îmi dea înapoi ce am cheltuit”, a declarat Moise televiziunii locale RTS.

Partidul respinge aceste acuzații.

Membrul AUR a ținut să precizeze că nu mai are încredere în partidul din care face parte: „Am candidat la primăria Vlădaia din partea AUR. Am adus și două plase! Să îmi dea înapoi cadourile pe care le-am lăsat. Uneia din fete i-am adus și o brățară de la mănăstire. Nu mai cred în acest partid. O să țin acțiuni de protest”.

Poliția a intervenit la locul incidentului, a preluat declarații și cercetează cazul. Moise a spus că va merge singur să dea declarații.