Ședința decisivă a PSD pentru intrarea la guvernare a început la Vila Lac. Se conturează cel mai puternic Guvern PSD de la era Dragnea

UPDATE: Sorin Grindeanu anunță declarații de presă la ora 19:00, după ședința decisivă a PSD

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va susține miercuri, de la ora 19:00, declarații de presă la sediul central al Partidului Social Democrat, potrivit unui anunț transmis de partid.

Este de așteptat ca liderul PSD să prezinte concluziile reuniunii și poziția partidului în privința participării la guvernare.

UPDATE. Ședința a început

Câteva minute până la ședința PSD

Social-democrații trebuie să decidă dacă intră efectiv în Guvern, dacă susțin un Cabinet tehnocrat sau dacă refuză să participe la formarea viitorului Executiv.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice, formula care a câștigat teren în negocieri este cea a unui Guvern hibrid, cu miniștri PSD, tehnocrați și persoane agreate de președintele Nicușor Dan.

În această variantă, PSD ar urma să controleze cea mai mare parte a ministerelor, în timp ce premierul desemnat și șeful statului ar avea un rol important în nominalizarea unor miniștri, în special în domeniile strategice.

Cel mai puternic Guvern PSD de la era Dragnea. Diferența majoră față de 2017

Dacă formula aflată în negocieri va fi confirmată, PSD ar urma să dețină cea mai mare parte a puterii executive, deși nu va avea propriul premier.

Ar fi cea mai consistentă prezență a social-democraților în Guvern de la perioada 2017–2019, când Liviu Dragnea conducea PSD, iar partidul a dominat succesiv guvernele Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă.

Există însă o diferență politică importantă între cele două perioade.

În 2017, PSD controla Guvernul după ce câștigase alegerile parlamentare din decembrie 2016 cu peste 45% din voturi. Partidul avea o majoritate parlamentară solidă alături de ALDE, iar Liviu Dragnea putea influența direct numirea premierului și componența Guvernului.

În 2026, social-democrații ar ajunge să controleze cele mai multe ministere în urma unor negocieri pentru depășirea unei crize politice, fără să dețină o majoritate proprie și fără să fi obținut un scor electoral comparabil cu cel din 2016.

Calendar accelerat: Guvernul ar putea fi învestit vineri

Decizia PSD este ultimul mare obstacol politic înaintea prezentării oficiale a noului Executiv.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Potrivit calendarului accelerat avut în vedere, etapele următoare ar fi:

Miercuri, 14 octombrie – PSD decide dacă intră la guvernare și în ce formulă. După ședință, negocierile pentru împărțirea ministerelor și stabilirea numelor pot fi finalizate.

Joi, 15 octombrie – Premierul desemnat depune programul și lista Cabinetului în Parlament. Ar urma să fie organizate audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate.

Vineri, 16 octombrie – Ar urma să aibă loc votul de învestitură în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Știre inițială

Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide cum se va implica partidul în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Social-democrații vor analiza dacă vor intra în acest guvern cu miniștri, dacă vor susține guvernul prin vot în Parlament sau dacă vor alege să nu se implice în formarea acestuia.

Premierul desemnat este așteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu a declarat că toate variantele rămân posibile: un guvern politic, unul hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un guvern format exclusiv din tehnocrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante în ceea ce privește implicarea partidului în viitoarea guvernare.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm (la guvernare – n.r.). Există această variantă”, a declarat liderul social-democrat. A doua variantă este un guvern tehnocrat, însă Grindeanu a spus că nu crede neaparat în această soluție.

„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a afirmat președintele PSD.

Întrebat dacă respinge ideea unui guvern tehnocrat, Sorin Grindeanu a spus că un astfel de guvern ar fi unul slab și al „nimănui”.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acest apel al meu”, a declarat Sorin Grindeanu.

A treia variantă prezentată de liderul PSD este formarea unui guvern politic, cu mai multe formule posibile, inclusiv un guvern condus de social-democrați sau unul susținut de mai multe partide.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus… Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a cerut luni un efort comun din partea partidelor pe care le consideră responsabile de formarea acestui viitor guvern, pentru a se depăși criza politică din prezent.

A mai afirmat și că unele partide ar dori să învestească rapid un guvern printr-un vot de conjunctură, pentru ca apoi să înceapă, în Parlament, un conflict politic cu noul Executiv.

Mai mulți lideri PSD iau în calcul să ceară, în ședința decisivă de miercuri, intrarea partidului în Guvernul Luca Niculescu cu nouă miniștri, la ministere cu bugete mari, precum Transporturi, Agricultură, Sănătate și Mediu, dar și la Justiție, au declarat surse pentru G4Media.

PNL rămâne în Opoziție și ia în calcul un acord cu Niculescu

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu va fi un acord de coaliție și nu va presupune intrarea PNL la guvernare, ci va stabili condițiile în care partidul poate ajura la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

Ilie Bolojan a spus că, în această perioadă, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, cât timp premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.

Potrivit surselor, liberalii ar urma să rămână în Opoziție, dar ar putea susține stabilitatea viitorului Guvern în baza angajamentelor convenite cu premierul desemnat.

UDMR va vota Guvernul, indiferent de formula aleasă

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidul său va vota Guvernul și programul de guvernare prezentate de Luca Niculescu în Parlament, indiferent dacă acesta va fi unul tehnocrat sau unul format în jurul PSD.

Kelemen Hunor a mai spus că Uniunea este pregătită să semneze un acord de susținere cu premierul desemnat pentru proiectele guvernamentale.

Liderul UDMR a mai spus că prioritatea este depășirea blocajului politic și formarea unui guvern cu puteri depline cât mai curând, posibil chiar vineri sau cel târziu luni.