Seidler: Coaliția cade de acord pe reducerea cheltuielilor, tăieri în administrația locală și centrală

Liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu privind diminuarea cheltuielilor în administrația publică locală și centrală, a confirmat la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

El a explicat că măsurile discutate vizează o reducere medie de aproximativ 10% a numărului angajaților la nivel local și o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal în instituțiile centrale.

Seidler a detaliat că discuțiile nu s-au purtat pe cifre exacte, ci pe procente: „S-a ajuns la un echilibru la un procent de 30% raportat la numărul maxim de posturi prevăzute de lege. Asta înseamnă că unele primării nu vor face deloc concedieri, pentru că sunt deja sub limită, iar altele ar putea reduce până la 20% din personal”.

Purtătorul de cuvânt al USR a precizat că măsura vizează în această formă doar administrația locală, unde există diferențe semnificative între localități cu dimensiuni similare, dar cu organigrame foarte diferite.

În ceea ce privește administrația publică centrală, coaliția a convenit o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, nu a numărului de angajați. „La nivel central, instituțiile diferă enorm. Nu putem vorbi de concedieri la pompieri sau polițiști, unde de fapt e nevoie de personal suplimentar”, a explicat Seidler. În schimb, există instituții considerate „nenecesare” care ar urma să fie desființate integral.

Declarațiile vin în contextul în care președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmase anterior că nu există un acord privind concedierea a 13.000 de bugetari, subliniind că discuțiile sunt încă în desfășurare în coaliție.