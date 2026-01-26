Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu, apel la acțiune împotriva extremismului de Ziua Comemorării Holocaustului

Sorin Grindeanu, apel la acțiune împotriva extremismului de Ziua Comemorării Holocaustului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat, luni, necesitatea unui angajament ferm împotriva intoleranței și a dezinformării online, în cadrul ceremoniei dedicate victimelor Holocaustului și ale Pogromului legionar din București.
Sorin Grindeanu, apel la acțiune împotriva extremismului de Ziua Comemorării Holocaustului
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
26 ian. 2026, 12:33, Politic

Sorin Grindeanu a avertizat că formele de ură și intoleranță redevin vizibile la nivel social, afectând stabilitatea democrației.

„Din păcate, ura este din nou în creștere în jurul nostru. Antisemitismul, fără îndoială, dar și alte forme de rasism și intoleranță se manifestă tot mai vizibil la nivel social în multe părți în lume”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a atras atenția asupra pericolului reprezentat de conținutul extremist care se propagă rapid prin noile tehnologii.

„Vedem manifestări actuale, în special prin discursul instigator la ură și dezinformare, răspândite cu precădere în mediul online. Acest tip de conținut extremist devine foarte repede viral, mai ales în contexte de criză, ceea ce alimentează polarizarea și lipsa de toleranță”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a punctat că eforturile de combatere trebuie să fie realizate în mod colectiv și preventiv. „Trebuie să fim conștienți însă că nu este suficient doar să combatem antisemitismul, ci trebuie să-l prevenim constant și coordonat. Combaterea atitudinilor antisemite nu se poate realiza izolat”.

„Este esențial ca în onoarea memoriei acestor victime inocente, care au fost obligate să trăiască experiențe abominabile, să fim dedicați dezideratului de a construi o societate în care respectul pentru demnitatea umană să fie un principiu de neclintit”, a conchis Grindeanu.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Ce salariu are o farmacistă de la Catena în 2026. Câți bani ia în fiecare lună?
CSID
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor