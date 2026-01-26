Sorin Grindeanu, apel la acțiune împotriva extremismului de Ziua Comemorării Holocaustului

Sorin Grindeanu a avertizat că formele de ură și intoleranță redevin vizibile la nivel social, afectând stabilitatea democrației.

„Din păcate, ura este din nou în creștere în jurul nostru. Antisemitismul, fără îndoială, dar și alte forme de rasism și intoleranță se manifestă tot mai vizibil la nivel social în multe părți în lume”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a atras atenția asupra pericolului reprezentat de conținutul extremist care se propagă rapid prin noile tehnologii.

„Vedem manifestări actuale, în special prin discursul instigator la ură și dezinformare, răspândite cu precădere în mediul online. Acest tip de conținut extremist devine foarte repede viral, mai ales în contexte de criză, ceea ce alimentează polarizarea și lipsa de toleranță”, a mai spus Grindeanu.

Grindeanu a punctat că eforturile de combatere trebuie să fie realizate în mod colectiv și preventiv. „Trebuie să fim conștienți însă că nu este suficient doar să combatem antisemitismul, ci trebuie să-l prevenim constant și coordonat. Combaterea atitudinilor antisemite nu se poate realiza izolat”.

„Este esențial ca în onoarea memoriei acestor victime inocente, care au fost obligate să trăiască experiențe abominabile, să fim dedicați dezideratului de a construi o societate în care respectul pentru demnitatea umană să fie un principiu de neclintit”, a conchis Grindeanu.