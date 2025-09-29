Senatorii au votat împotriva inițiativei de a monta GPS-uri pe mașinile instituțiilor

În cadrul dezbaterilor din Plen, senatorul USR Gheorghe Ștefănache, membru al Comisiei pentru administrație publică din Senat, a argumentat că propunerea avea ca obiectiv principal reducerea cheltuielilor nejustificate din bani publici, dar și creșterea responsabilității celor care beneficiază de ele.

„Montarea sistemelor de monitorizare a flotelor oferă un control transparent al modului în care sunt utilizate vehiculele și nu este doar o măsură de reducere a cheltuielilor cu combustibilul, ci și un instrument de transparență, siguranță și sustenabilitate. În final, se economisesc bani publici, se protejează mediul și se întărește încrederea cetățenilor în modul în care sunt folosite resursele statului. Am economisi, astfel, sute de milioane de lei anual de la buget”, declară senatorul Gheorghe Ștefănache.

O oportunitate ratată

La rândul său, deputatul USR Cristian Brian, autorul inițiativei legislative, spune că respingerea acestei măsuri reprezintă, din păcate, o oportunitate ratată de a oferi un exemplu de gestionare modernă și responsabilă a patrimoniului statului.

„Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor, iar tehnologia actuală oferă instrumente clare și eficiente pentru a preveni risipa și abuzurile. Am putea economisi cel puțin 100 de milioane de lei anual la nivel național, iar ideea că funcționarii publici s-ar putea simți urmăriți nu se susține dacă ei folosesc autoturismele strict în scop de serviciu, în timpul programului de muncă. Voi continua să susțin această inițiativă la Camera Deputaților și să atrag atenția asupra necesității implementării unor mecanisme de monitorizare și control în sectorul public. Dacă va fi cazul, îi voi solicita premierului Ilie Bolojan să-l aplice prin ordonanță de urgență a Guvernului. Pentru mine este important ca inițiativa să fie implementată sub o formă sau alta, pentru că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”, spune Brian Cristian.

Împotriva inițiativei legislative USR de montare a sistemelor de localizare și monitorizare a flotelor au votat 65 de senatori, 36 au votat „pentru”, iar 12 senatori s-au abținut.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa merge acum la Camera Deputaților, pentru dezbateri și vot final.