Simion, atac la adresa PSD: Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili. Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie”, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat, în urmă cu câteva zile că ia în calcul orice scenariu, de la menținerea actualei coaliții până la trecerea în opoziție, sau chiar alte variante, precum alegeri anticipate, deși sunt puțin probabile. Liderul PSD a fost clar, însă, spunând că decizia nu a fost încă luată. Ea va fi hotărâtă în urma consultărilor interne ale PSD, dar și în urma ședinței din 20 aprilie.

„Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor…”, acuză Simion.

Acesta susține că PSD se folosesc de presă pentru „a inventa rupturi” în interiorul partidului AUR.

„Așa că folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor). După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți)”, acuză Simion.