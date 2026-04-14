Prima pagină » Politic » Simion îi răspunde lui Péter Magyar: „Nu am dansat pe mormintele poporului tău”

Simion îi răspunde lui Péter Magyar: „Nu am dansat pe mormintele poporului tău”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat la acuzațiile lansate de Péter Magyar, afirmând: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”.
Simion îi răspunde lui Péter Magyar: „Nu am dansat pe mormintele poporului tău”
Sursa foto: Andreea Alexandra/Mediafax Foto
Departamentul Politic
14 apr. 2026, 10:40, Politic

„Felicitări, Péter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte – nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratoniști, așa că un sfat prietenesc: ai grijă cum iei banii țării tale de la Ursula!”, a transmis Simion, marți, pe X.

Replica vine după declarațiile lui Péter Magyar privind relația dintre Viktor Orbán și liderul AUR.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru”.

Acesta a adăugat că sprijinul ar fi fost unul direct în campanie.

„Nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania despre un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a precizat noul lider maghiar.

Viktor Orbán a fost înfrânt, după 16 ani de guvernare, de liderul partidului de opoziție Tisza, Péter Magyar, cu direcții pro-europene și democratice. Victoria sa a fost un motiv se sărbătoare, duminică, pentru toți maghiarii ieșiți pe străzile Budapestei.

