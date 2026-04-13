Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”

Péter Magyar, politicianul care se pregătește să preia șefia guvernului ungar, a taxat dur alianța și apropierea dintre Viktor Orbán și liderul AUR, George Simion. Întrebat de ce a făcut acea afirmație, Magyar a readus în prim-plan trecutul controversat al lui Simion, punctând că gesturile acestuia reprezintă o ofensă de neiertat la adresa istoriei maghiare.

Magyar a pus punctul pe i în ceea ce privește relația dintre Orbán și liderul AUR, George Simion.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru.”

Mai mult, Magyar a dezvăluit amploarea campaniei prin care Orbán l-ar fi ajutat pe Simion.

„Nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania despre un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a precizat noul lider maghiar.

Acuzații la adresa UDMR: „Au participat la campania de minciuni”

Péter Magyar nu i-a iertat nici pe liderii UDMR, în special pe Kelemen Hunor, despre care spune că au ajutat la denigrarea lui în fața maghiarilor din România folosind banii statului ungar.

„Este adevărat că mulți maghiari de acolo au votat pentru Fidesz, dar vă spun de ce: pentru că sunt induși în eroare. Aceeași propagandă de partid, finanțată din banii contribuabililor maghiari, funcționează și în România. Viktor Orbán și partidul său au mințit tot timpul, iar UDMR, împreună cu Kelemen Hunor, au participat la această campanie de deningrare. Deși suntem în același partid european (PPE), au ales să îi inducă în eroare pe maghiarii de acolo. Nu a fost corect”, a afirmat acesta.

Planul pe termen lung: O cooperare „V8” cu România inclusă

În ciuda atacurilor, Magyar spune că vrea să șteargă totul cu buretele pentru a colabora cu România. El propune chiar o alianță regională mult mai mare decât Grupul de la Visegrád (V4).

„Voi avea o conversație telefonică cu Kelemen Hunor azi sau mâine. Îi voi spune că nu-i port pică. Nu e vorba despre mine, ci despre ce putem face împreună pentru maghiarii din România. Vrem să îmbunătățim cooperarea economică și culturală, cu respect, fără să ne criticăm prea mult unii pe alții. Am putea implica nu doar Croația sau Austria, ci chiar și România în cooperarea V4. Am putea deveni V8 în loc de V4”, a conchis Magyar.