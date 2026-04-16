Nicușor Dan, despre Peter Magyar: „Vom vedea în acțiunile viitoare” dacă el este reformist. Intuitiv o să îl vedem într-o zonă apropiată doamnei Meloni

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat joi, la Europa FM, că este prea devreme pentru a stabili dacă noul premier al Ungariei, Peter Magyar, este un politician reformist sau dacă acesta continuă linia lui Viktor Orbán.

„O să vedem asta. Tot ce pot eu să spun este că avem un întreg public ungar care este într-o zonă, să-i spunem, naționalist-suveranistă și atunci domnul Magyar este un reprezentant al acestor oameni”, a spus Nicușor Dan joi, la Europa FM.

Șeful statului a adăugat faptul că noul premier al Ungariei se declară pro-european, însă direcția sa politică va deveni clară în perioada următoare.

Președintele a mai sugerat că, la nivel intuitiv, Peter Magyar ar putea fi plasat într-o zonă politică apropiată de cea a premierului italian Giorgia Meloni, în ceea ce privește acțiunea la nivel european.

„Cred că putem așa, intuitiv, să-l vedem undeva într-o zonă apropiată doamnei Meloni, ca acțiune politică europeană”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar trebui să demisioneze în contextul în care formațiunea l-a susținut pe Viktor Orban, Nicușor Dan a respins această ipoteză.

„Aici e vorba de corespondența între politician și publicul său. Din câte am citit în presă, maghiarii din Transilvania l-au votat 90% pe Orban. Și atunci, domnia sa (Kelemen Hunor – n.r.), fiind reprezentantul acestor oameni care au votat în felul ăsta, nu cred”, a conchis șeful statului.

În urma alegerilor legislative din 12 aprilie din Ungaria, liderul partidului TISZA, Peter Magyar, a obținut victoria și și-a asigurat o majoritate confortabilă în parlament. Victoria sa a pus capăt mandatului de 16 ani al lui Viktor Orban ca premier al țării.