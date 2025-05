Simion: Rusia a reprezentat şi reprezintă cea mai mare ameninţare pentru România

Simion a mai adăugat că a denunţat invazia rusă din Ucraina, însă a precizat că, în ciuda acestui război, România nu trebuie să uite de interesele sale naţionale din ţara vecină.

„Rusia a reprezentat şi reprezintă cea mai mare ameninţare pentru România, sub diferitele sale forme. Am repetat acest lucru, am denunţat public atacul militar, războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de jumătatea de milion de români din Ucraina şi de interesele noastre naţionale acolo”, a declarat George Simion.

George Simion a mai precizat că iubeşte pace şi că acţionează în sensul „intereselor naţiunii române, nu în interesele altor popoare”.

„Să ajungem la un armistiţiu, să ajungem la negocierile de pace. Suntem oameni care iubim pacea şi acţionăm într-un singur sens, al intereselor naţiunii române, nu în interesele altor naţiuni, nu contribuind prioritar la prosperitatea altor popoare”, a precizat George Simion.