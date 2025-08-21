Cătălin Prunariu va fi noul administrator special la Romaero

Radu Miruță spune că tot mai mulți oameni buni au început să aplice pentru companiile de stat, iar el, la rândul său, l-a invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviație pe Cătălin Prunariu.

„Dacă nici domnia sa nu e potrivit pentru industria de aviație, nu știu câți alte sute de oameni ar mai putea fi potriviți. Nu-l cunoșteam înainte. Da, a acceptat. Și-i mulțumesc și mă simt onorat. Și nu e membru USR, nu mi-este cunoscut. Am analizat spectrul pe cine să mai pot invita. Am aflat numărul de telefon, l-am sunat, l-am invitat la minister, s-a gândit omul câteva zile. Bănuia că în companiile de stat, i-am garantat că nimeni nu se amestecă. Și a acceptat să se implice, vom vedea în perioada următoare sub ce formă. Am nevoie de astfel de oameni”, spune Miruță la Antena 3 CNN.

Administrator special la Romaero

Surse citate de ZF arată că fiul cosmonautului român Dumitru Prunariu va ocupa funcţia de administrator special la Romaero, companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, care se ocupă de fabricarea şi întreţinerea avioanelor.

Compania controlată de statul român se află în insolvenţă încă din 2024, când pe data de 14 ianuarie Tribunalul Bucureşti a admis cererea Romaero de deschidere a procedurii de insolvenţă prin reorgnizare judiciară. Tot atunci, acţiunile companiei au fost suspen­date la Bursa de Valori Bucureşti. Anterior, pilotul Cătălin Prunariu a mai ocupat funcţia de director general al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române Tarom, în 2021.

Romaero, companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, a avut pierderi de 39,6 mil. lei, fiind al 13-lea an de pierderi pentru companie, potrivit datelor Ministerului de Finanţe, citate de ZF.

Romaero este controlată de Ministe­rul Economiei, care deţine 56,7% din acţi­uni, de SIF Muntenia cu 23,2% din acţiuni, pe când Fondul Proprietatea are 18,8% din companie, potrivit informaţiilor de pe platforma Termene.ro.