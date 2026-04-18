Prima pagină » Politic » Situation Room despre Strâmtoarea Ormuz. Trump a convocat o ședință cu principalii oficiali și consilieri

Președintele american Donald Trump a convocat sâmbătă o întâlnire în așa numita „Situation Room” a Casei Albe pentru a discuta despre criza provocată de noua blocare a Strâmtorii Ormuz și despre negocierile cu Iranul.
sursa foto: Casa Albă
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 22:01, Politic

Președintele american Donald Trump a convocat ședința în care s-au analizat ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, potrivit Axios care citează doi oficiali americani. Aceștia au dorit să-și păstreze anonimatul.

Ei au confirmat că la ședință au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth și secretarul Trezoreriei Scott Bessent. De asemenea, la discuții au participat mai mulți lideri ai armatei și CIA.

Situația din Iran se află într-un punct critic având în vedere escaladarea din ultimele ore. În plus, înțelegerea privind încetarea focului va expira în trei zile și nu a fost stabilită o dată pentru o nouă întâlnire între negociatorii americani și iranieni. De altfel, un oficial american a dezvăluit că dacă nu se va produce o deblocare rapidă a situației, războiul s-ar putea relua în câteva zile.

Închiderea strâmtorii Ormuz și atacurile asupra unor nave au apărut la doar 24 de ore după ce Trump a anunțat că acordul de pace este aproape gata și că traficul maritim este permis fără restricții.

Recomandarea video

