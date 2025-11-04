Sorin Grindeanu despre Congresul PSD: Mi-aș fi dorit să existe competiție

„Mi-aș fi dorit, vă spun sincer și nu e niciun fel de iarăși zicere din asta de om politic, și am declarat lucrul ăsta, că mi-aș fi dorit să existe competiție. La un moment dat părea ca vreau să avem competiție cu colegul și prietenul meu, Titus Corlățean. Între timp am rămas singur”, a spus Grindeanu, marți, la Antena 3 CNN.

„Și la PNL la fel a fost, că nu țin minte să fie fost vreo competiție. Nu înseamnă că ei fac lucrurile bune acolo, dar vă spun că n-ar fi o premieră”, a continuat acesta.

Vineri, pe 7 noiembrie, social-democrații se reunesc în Congres pentru a-și alege noua conducere. Singurul contracandidat anunțat fusese fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, însă acesta și-a anunțat retragerea din cursă, în prima jumătate a lunii octombrie.