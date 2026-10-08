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Sorin Grindeanu, despre situația din România: „Îngrijorător” e un termen soft

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că situația economică și fiscală a României este „îngrijorătoare”, dar admite că termenul ar putea fi prea blând pentru a descrie realitatea. El susține că viitorul Guvern trebuie să prezinte Parlamentului, în primele săptămâni de la învestire, situația fiscală „la zi” a țării.
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Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 21:29, Politic
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Întrebat cum ar descrie, într-un cuvânt, situația reală a României, Grindeanu a răspuns: „Un cuvânt ar fi îngrijorător”.

„Dincolo de situația îngrijorătoare, și s-ar putea să fie un cuvânt soft, dar prefer să-l folosesc pe acesta, cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate cu toții”, a declarat liderul PSD, joi, la Antena 3 CNN.

Grindeanu spune că i-a recomandat premierului desemnat Luca Niculescu ca, indiferent dacă PSD va face sau nu parte din viitorul Guvern, Executivul să prezinte Parlamentului, în primele două-trei săptămâni de la învestire, situația fiscală actualizată.

„Românii trebuie să știe”

„Eu cred în acest moment că românii trebuie să știe în ce situație exactă ne aflăm”, a afirmat Grindeanu.

El a invocat situația lucrărilor executate și nefacturate din construcții, despre care spune că ar avea o valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, precum și necesarul suplimentar de fonduri pentru rectificarea bugetară.

„La rectificarea bugetară, absolut obligatorie pentru funcționarea statului, și aici mă refer la spitale, la partea de sănătate, administrație și așa mai departe, eu estimez că mai e nevoie de un necesar de 10-12 miliarde de euro”, a spus liderul PSD.

Grindeanu a adăugat că bugetul a fost construit pe o creștere economică de 1,2%, în timp ce, potrivit lui, estimarea Băncii Mondiale este de minus 0,7%.

„Guvernul să spună exact în ce situație a luat România în Parlament, transparent, încât românii să fie conștienți de această situație pe care o consider îngrijorătoare. De aici plecând, cred că trebuie să dezvoltăm politici publice care să ducă la relansare economică”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD face apel la responsabilitate din partea tuturor partidelor, indiferent dacă se află la guvernare sau în opoziție.

„În acest moment, nu mai contează cu stânga și cu dreapta sau cu suveranist. (…) Fie că în acest moment suntem în opoziție, cum e PSD-ul, sau se află la guvernare, cum e PNL, USR și UDMR. Hai să dăm dovadă de responsabilitate”, a transmis Grindeanu.

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