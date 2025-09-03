Sorin Grindeanu explică cum a decurs întâlnirea de la Cotroceni pe tema reformei administrației

Miercuri, în cadrul emisiunii difuzate de Gândul, „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, președintele interimar al PSD a explicat cum s-a desfășurat întâlnirea cu președintele Dan privind reducerea de cheltuieli în administrația publică.

„S-a discutat pe argumente, spunând până la urmă ce ne interesează pe noi. Să facem reduceri de cheltuieli, care sunt binevenite, atât în administrația centrală cât și în administrația locală, sau să facem concedierii. Și atunci s-a mers pe planul propus de premier, așa cum bine știți, cu concedierea în jur de 13.000 sau 14.000 de oameni. S-a întrebat care e impactul și președintele a calculat scurt impactul”, a spus Grindeanu.

„Statul român cheltuie cam în jur de 100.000, într-o medie 100.000 pe an, ori 14.000 ajunge la 1,4 miliarde”, a mai declarat social-democratul.

El a subliniat că măsurile nu ar fi aplicate imediat, ci ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor, dacă vor fi aprobate.