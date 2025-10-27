Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: S-a greșit că nu ne-am bătut mai mult la primul pachet de asumare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut într-un interviu la Antena 1 că partidul a greșit în mai multe privințe de la preluarea guvernării și a declarat că România are nevoie de măsuri de relansare economică, nu doar de austeritate.
Rareș Mustață
27 oct. 2025, 19:41, Politic

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-un interviu pentru Observator Antena 1, că partidul său a făcut greșeli în gestionarea unor politici economice, recunoscând că măsurile asumate până acum nu au reușit să reducă deficitul bugetar și au nemulțumit o parte din electorat.

„S-a greșit poate că nu ne-am bătut mai mult la primul pachet de asumare, când au fost măsuri care nu rezolvă absolut nimic. Cea pentru deținuții politici, pentru mame, pentru veteranii de război, pentru călugări… aceste lucruri nu rezolvă deficitul. Probabil că lumea se aștepta de la PSD să se bată mai mult pentru aceste chestiuni”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că partidul nu va susține un al treilea pachet de măsuri economice „în această formă” și că PSD a propus partenerilor de coaliție introducerea unor măsuri de relaxare fiscală și de relansare economică.

„Eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest pachet 3, să fie un pachet care să cuprindă și măsuri pozitive”, a precizat liderul social-democrat.

Întrebat despre nemulțumirile pensionarilor, Grindeanu a admis că oamenii au dreptate să se simtă nedreptățiți. „Și au dreptate. Pentru că știți care e, de fapt, esența? Se spune că trebuie să alegem între oameni și rezultate. Eu nu cred că așa se pune problema. Eu cred că România are nevoie de ambele, și de oameni, și de rezultate”, a afirmat președintele PSD.