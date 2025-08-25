Sorin Grindeanu spune că o potențială candidatură comună a PNL și USR la București ar putea duce la ruperea coaliției

„Eu îmi doresc această coaliție să continue. Și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă în acest moment de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri. Revenind, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea. De aceea trebuie să privim cu înțelepciune acest lucru”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

Acesta a mai subliniat că o potențială candidatură comună a PNL și USR ar putea duce la ruperea coaliției. „Ar însemna că PSD-ul e într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”. Întrebat dacă acest fapt ar putea rupea coaliția, Grindeanu a declarat că „sunt șanse foarte mari”.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. nu dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoară aceste alegeri, da, mergem înainte”, a mai declarat social-democratul.