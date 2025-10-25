Spitalele regionale vor fi gata în 2029. Rogobete: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, în cadrul unui interviu de la Prima TV, că spitalele regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029.

„Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a declarat ministrul.

Rogobete a fost întrebat în cadrul emisiunii despre estimarea unor termene de finalizare.

„Ele au termen 2028-2029. Eu spun da. Un «da» ferm, pentru că un proiect de asemenea anvergură, odată pornit, trebuie să fii fie incompetent, fie inconștient să-l blochezi. Nu există motive să se blocheze. Finanţarea este asigurată. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus ministrul.

Ministrul Sănătății este convins că aceste spitale vor fi funcționale în următorii patru sau cinci ani.

„Vă daţi seama, poate să apară o calamitate. Poate să apară orice. Dar dacă rămânem în aceste condiţii, cum stau lucrurile acum din punct de vedere al masterplan-ului de dezvoltare, sigur că da, este posibil”, a mai adăugat el.

Spitalele regionale de la Iași, Cluj și Craiova au, conform Ziarului Financiar, care a relatat despre acest subiect, un buget total de 5,6 miliarde de lei, adică aproximativ 1,1 miliarde de euro.

Acestea vor avea împreună 2.506 paturi pentru internări şi vor putea oferi servicii medicale pentru aproximativ 1,5 milioane de pacienţi, în regim de ambulatoriu, urgențe și internare.