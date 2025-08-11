Surse: Administrația Trump va trimite agenți FBI pentru patrule de noapte în Washington D.C.

Administrația Trump intenționează să repartizeze temporar 120 de agenți FBI în Washington pentru patrule nocturne, ca parte a măsurilor luate de președintele american pentru combaterea criminalității stradale din oraș, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Majoritatea agenților vor fi retrași din sarcinile lor obișnuite de la biroul FBI din Washington, dar nu este clar dacă liderii agenției vor trebui să retragă personal suplimentar din orașele din apropiere, au spus sursele citate de New York Times.

Trump a declarat că criminalitatea din Washington a scăpat de sub control, deși statisticile arată că criminalitatea violentă din oraș a atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani și a scăzut cu încă 26% în acest an.

În ultimele luni, aproximativ 900 de agenți FBI din întreaga țară au primit misiuni temporare pentru a ajuta la aplicarea legilor privind imigrația.