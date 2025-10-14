ULTIMA ORĂ: Nicio decizie în privinţa alegerilor pentru Primăria Capitalei în şedinţa de coaliţie

Sursele citate de MEDIAFAX susţin că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat nicio decizie pentru alegerile pentru Primăria Capitalei.

Aceasta a fost, practic, ultima şansă pentru ca alegerile să aibă loc în luna noiembrie.

PSD se opune unei coaliţii UNL – USR pentru primarul general. Astfel, social-democraţii şi-ar dori ca fiecare partid din coaliţie să aibă candidat comun sau fiecare partid să aibă propriul candidat.

În aceeaşi şedinţă, PSD ar fi pus condiţii pentru reforma în administraţie.

De asemenea, în şedinţă s-a decis şi modificarea OUG 52/2025, privind limitarea cheltuielilor.