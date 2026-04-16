Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Sorin Grindeanu la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan l-a primit joi pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni, pentru discuții, potrivit unor surse citate de G4Media.

Întâlnirea dintre cei doi vine la o zi după ce și premierul Ilie Bolojan a fost la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan.

Nici una dintre aceste întâlniri nu a fost comunicată public de participanți.

Întâlnirile de la Cotroceni de miercuri și joi au avut loc în contextul în care pe 20 aprilie va avea loc referendumul intern din PSD.

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD urmează să decidă luni dacă își retrag sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. Votul vine la mai multe luni după ce tema a fost deschisă în interiorul partidului de către Sorin Grindeanu, președintele PSD, în contextul unor nemulțumiri legate de direcția guvernării.