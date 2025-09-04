Țoiu, despre Dăncilă și Năstase: Știam că cei doi vor merge la acea întâlnire

„Nu România a fost acolo, au fost doi foști demnitari români, care în calitate privată. Au răspuns aceste invitații și s-au dus acolo. România, prin instituțiile sale, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a premierului Ilie Bolojan, prin poziția noastră oficială a Ministerului Afacerilor Externe, s-a delimitat de această reprezentare”, spune la EuropaFM ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Ea afirmă că știa de vizita celor doi foști premieri în China.

„Da, știam că cei doi vor merge la acea întâlnire. Este libertatea dumnealor, suntem o democrație. Într-o democrație, persoanele sunt libere să-și iau propriile alegeri, însă trebuie să separăm între alegerile individuale și reprezentarea României. Din punctul ăsta de vedere, cred că a fost binevenită și declarația președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care de asemenea a afirmat foarte clar că nici din perspectiva partidului dumnealui, care este un partid de guvernare în România, acest gest nu este un gest politic care să reprezinte partidul PSD, ci este un gest individual”, adaugă ea.

Întrebată despre reacția lui Sorin Grindeanu, care a spus despre ea că a avut „o reacție emoțională”, Țoiu a afirmat: „Este decizia dumnealui ce spune mai departe. Despre mine poate să spună ce consideră. Foarte important este să păstrăm consolidată linia pro-europeană și din acest punct de vedere faptul că a declarat ferm și clar că și PSD-ul este angajat în această direcție pro-europeană este un lucru important”.