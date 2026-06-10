Tomac despre partidele politice: „Să lăsăm jocul politic la o parte. Sunt dispus să accept orice compromis”

Tomac a afirmat că România traversează o perioadă dificilă și că cetățenii așteaptă soluții concrete, nu dispute politice.

„Cred că este nevoie de un guvern capabil să răspundă urgențelor pe care le are societatea românească”, a spus premierul desemnat.

El a precizat că poartă discuții zilnice cu liderii politici, parlamentari și grupuri parlamentare, inclusiv cu aleși neafiliați.

Potrivit lui Tomac, există deschidere pentru dialog, însă partidele trebuie să transmită semnale mai clare de cooperare.

Premierul desemnat a reiterat că obiectivul său este formarea unui executiv care să mențină direcția pro-occidentală și europeană a României.

Tomac s-a declarat dispus să accepte „orice compromis rezonabil” care ar permite constituirea unei majorități și instalarea noului Guvern.

El a adăugat că formațiunile politice au primit timpul necesar pentru consultări interne și că negocierile vor continua în perioada următoare.