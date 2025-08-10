Trump o propune pe Tammy Bruce pentru funcția de ambasador adjunct al Statelor Unite la ONU

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă nominalizarea purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat și fostei prezentatoare Fox News, Tammy Bruce, pentru poziția de reprezentant adjunct al Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite.

Trump a scris pe Truth Social că Bruce, aflată la Departamentul de Stat din ianuarie, a realizat o „treabă fantastică” în acest rol, scrie BBC.

Înainte de intrarea în administrația americană, Tammy Bruce a fost analist politic conservator la Fox News timp de peste două decenii și a publicat mai multe cărți critice la adresa liberalilor, inclusiv „Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda”.

Momentul exact în care ar urma să preia noua funcție depinde de confirmarea Senatului.

„Sunt încântat să anunț că o nominalizez pe Tammy Bruce, o mare patriotă, personalitate televizată și autoare de bestselleruri, ca următorul nostru reprezentant adjunct al Statelor Unite la Națiunile Unite, cu rangul de ambasador”, a transmis Donald Trump pe Truth Social.

„De la începutul celui de-al doilea mandat al meu, Tammy a ocupat cu distincție funcția de purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, unde a făcut o treabă fantastică” a mai scris președintele american și a adăugat că ea va reprezenta Statele Unite „în mod strălucit”.

Ca purtător de cuvânt, ea a susținut decizii controversate din politica externă a Statelor Unite, de la măsurile în domeniul imigrației la trimiterea de contractori militari privați pentru distribuirea ajutoarelor în Gaza.