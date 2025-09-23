UPDATE. Liderii Coaliției, chemați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ulterior, Coaliția va discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază la Palatul Victoria

UPDATE 13:57 Întâlnirea dintre liderii coaliției și Nicușor Dan s-a încheiat

Discuțiile dintre liderii coaliției și președintele Nicușor Dan, convocate la Palatul Cotroceni, s-au încheiat după aproape două ore și jumătate. Nici președintele Nicușor Dan și nici liderii coaliției nu au făcut declarații. Premierul Ilie Bolojan și șeful PSD Sorin Grindeanu au ajuns la guvern, unde continuă discuțiile, notează G4Media.

Știrea inițială:

Liderii celor patru partide din coaliţie se vor reuni, marţi, la ora 13.00, pentru a lua o decizie privind prelungirea plafonării plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Înainte de şedinţa coaliţiei, preşedinţii PSD, PNL, USR şi UDMR vor merge, de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, pentru a se întâlni cu şeful statului, Nicuşor Dan.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a amintit că măsura a fost de la început una temporară, însă nu exclude o eventuală prelungire. „Dacă sunt argumente suficiente în acest sens, nu cred că cineva nu şi-ar dori să prelungească o măsură care ajută consumatorii, dar vă reamintesc că această măsură nu este benefică pentru piaţa din România în general”, a spus acesta.

În schimb, social-democraţii insistă pentru continuarea plafonării şi au depus deja un amendament în Senat pentru prelungirea cu cel puţin trei luni a măsurii.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a subliniat că măsura nu implică cheltuieli bugetare şi îi protejează în special pe cei cu venituri mici şi medii: „Pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor împotriva valului de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă”, a precizat Zamfir.

Subiectul plafonării preţurilor la alimentele de bază a fost dezbătut săptămâna trecută în şedinţa coaliţiei de guvernare, însă o decizie finală a fost amânată pentru săptămâna aceasta, după ce liderii PNL au cerut timp suplimentar de analiză.

Premierul Ilie Bolojan a solicitat un răgaz de o săptămână, argumentând că este un subiect nou, care necesită studierea documentelor prezentate şi solicitarea de date suplimentare, după ce PSD a prezentat un document din care reieşea că eliminarea prelungirii plafonării preţurilor la alimentele de bază ar duce la majorarea inflaţiei, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.