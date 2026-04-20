USR anunță că nu va abandona guvernarea și că miniștrii săi pot prelua interimatul unor portofolii

USR a anunțat luni seara că nu va abandona guvernarea și că miniștrii formațiunii pot prelua interimatul unor portofolii astfel încât România să nu piardă bani europeni.
Cosmin Pirv
20 apr. 2026, 22:25, Politic

„Vreau să îi asigur pe toți românii că noi nu dezertăm. Miniștrii USR sunt la muncă și vor continua să livreze reforme. Vom face tot ceea ce este necesar pentru ca România să nu piardă acești bani europeni, inclusiv prin preluarea interimatului unor portofolii, dacă va fi nevoie”, a declarat Dominic Fritz.

USR transmite că va rămâne alături de premierul în funcție și va insista ca toate reformele agreate în programul de guvernare să fie duse la capăt și nu va accepta o revenire la negocieri cu PSD în cazul unei colaborări între acesta și AUR.

„Dacă PSD decide să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, nu mai există bază pentru negocieri. Nu am avea nicio garanție că nu vor dezerta sau șantaja din nou”, a avertizat liderul USR.

În perioada următoare, Dominic Fritz va purta discuții oficiale cu partenerii din coaliție, inclusiv cu PNL și UDMR, subliniind că USR negociază doar în cadrul formatelor asumate și respinge categoric existența unor negocieri informale: „România are nevoie de un guvern stabil și responsabil. Nu este momentul pentru calcule electorale sau jocuri politice. Este momentul pentru decizii serioase, în interesul cetățenilor”.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor