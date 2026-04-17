USR, apel la responsabilitate adresat PSD: Să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă

USR a lansat un apel public către PSD să nu se retragă de la guvernare, avertizând că o eventuală criză politică ar putea avea efecte economice negative semnificative, inclusiv pierderea fondurilor europene, deprecierea leului și creșterea costurilor pentru populație. Apelul USR vine cu câteva zile înainte de referendumul intern anunțat de PSD, în urma căruia social-democrații vor decide dacă retrag sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.
Sursa: Facebook/USRUniuneaSalvatiRomania
Diana Nunuț
17 apr. 2026, 15:31, Politic

Biroul Național al USR a adoptat, vineri, o rezoluție politică prin care solicită PSD „să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă”, în contextul discuțiilor privind o posibilă retragere de la guvernare.

Formațiunea avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil. Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării.

Formațiunea politică subliniază că reformele implementate de actualul guvern, agreate de toate partidele din coaliție – implicit și de PSD -, încep să producă efecte pozitive.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”, se arată în rezoluție, potrivit unui comunicat de presă emis vineri.

USR a enumerat mai multe consecințe economice posibile ale instabilității politice în urma unei eventuale ieșiri a PSD de la guvernare, printre care pierderea a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, deprecierea monedei naționale, scumpiri în lanț la produse și servicii, creșterea ratelor bancare și reducerea locurilor de muncă, în special în sectoarele IMM, HoReCa, comerț și construcții.

Totodată, USR susține că a contribuit la promovarea unei direcții reformiste în guvernare și că va continua să apere acest parcurs.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”, se arată în finalul rezoluției.

De asemenea, conducerea USR a reiterat că, în cazul în care PSD ar susține o moțiune de cenzură alături de AUR și ar provoca instabilitate politică, partidul nu va mai sprijini refacerea unei majorități alături de PSD.

