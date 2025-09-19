USR marchează 9 ani de la înființare, în weekend, la Timișoara

Președintele Dominic Fritz, membrii Biroului Național al USR, președinții filialelor județene și miniștrii USR din Guvern vor stabili prioritățile politice și organizatorice ale partidului pentru lunile următoare și anul 2026.

„Vom avea discuții intense, dar constructive, despre rolul USR la guvernare și despre cum să găsim cele mai bune soluții pentru oamenii care se confruntă cu greutăți din ce în ce mai mari – scumpiri, taxe crescute, salarii mici, lipsa siguranței zilei de mâine. Statul este în continuare capturat de interese de grup, în timp ce partidele extremiste au doar acțiuni populiste, dar nicio soluție reală. România are nevoie de un USR unit, cu o direcție clară, coerentă și curajoasă”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR.

În centrul discuțiilor strategice se vor afla soluții economice concrete pentru români – măsuri prin care USR să sprijine creșterea veniturilor, reducerea birocrației și dezvoltarea mediului de afaceri, întărirea României în fața agresiunilor Rusiei – politici de securitate și energie care să consolideze apartenența țării noastre la UE și NATO și să protejeze cetățenii de efectele războiului hibrid dus de Kremlin și deschiderea partidului către societatea civilă și mediul antreprenorial – un dialog real și constant cu asociațiile, ONG-urile și mediul de business, pentru ca deciziile politice să fie fundamentate pe nevoile reale ale oamenilor și ale economiei.

La începutul întâlnirii, Dominic Fritz, va susține, la ora 10.00, o conferință de presă.

„9 ani de USR înseamnă mult mai mult decât doar o organizație politică. Este vorba despre o mișcare a cetățenilor care au ales să lupte pentru o țară mai bună, pentru o Românie în care valorile democrației, justiției și transparenței sunt fundamentale”, a declarat Dominic Fritz.