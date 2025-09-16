Valentin Stan: În baza legii partidelor politice, conducerea USR este ilegală

La emisiunea Marius Tucă Show, transmisă live de Gândul, dr. Valentin Stan a pus la îndoială legitimitatea membrilor coaliției de guvernare și a acuzat partidele membre ale coaliției de nerespectarea legilor României.

Acesta a susținut că USR încalcă Constituția României prin faptul că nu are la conducere un cetățean român, lucru ignorat, spune el, și de către ceilalți membri ai coaliției.

„Știi cine îți pune ție la ora actuală hangarale în spatele poporului român, ca parte a coaliției la guvernare, om care altminteri pune miniștri în funcții cheie gen externe, apărare? Știe cine face asta?.. Legea partidelor politice – Pot fi membri ai partidelor politice cetățenii care, potrivit Constituției, au drept de vot. Fritz e cetățean român? Coaliția asta este alcătuită din partide printre care se află un partid condus de un om care se află în fruntea acestui partid în încălcarea gravă a legilor românești. Care coaliție, bazată pe încălcarea legilor românești, impune măsuri drastice prin care sunt frânte destinele unor cetățeni români. Pentru că, la demonstrația de astăzi, ai avut un om care a căzut în Parcul Izvor și nu știm dacă va scăpa cu viață”, a spus dr. Valentin Stan.

Valentin Stan acuză USR de încălcarea legii

Acesta a susținut că Dominic Fritz are dreptul de a candida și de a fi ales ca primar al Timișoarei, însă pentru a fi membru de partid trebuie să aibă drept de vot în România, criteriu pe care nu l-ar respecta, lucru ignorat, spune invitatul, și de restul partidelor de la guvernare, dar și de presă.

„Acest lucru se întâmplă în condițiile în care ne batem joc de legile țării. Și acest băiat, pe care amintesc, dacă vrea poporul Timișoarei să-l facă primar, în baza Tratatului de la Maastricht din 1992, au dreptul să-și aleagă pe oricine vor ei din spațiul comunitar, cu această condiție de a avea o rezidență la Timișoara. E lege comunitară, se aplică în România. Dar asta e lege românească, se aplică în România. Și acești derbedei politici o calcă în picioare fără să sufle, iar presa cu interviuri exclusive la Nicușor, tace pentru că preocuparea lor este să se închidă alte televiziuni, alte site-uri, să ne dea UE fonduri în plus și să demonstrăm că n-a crescut TVA-ul”, a adăugat Valentin Stan.