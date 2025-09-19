Crin Antonescu: Dacă AUR e un partid extremist, să fie dovedit în justiție și scos în afara legii

Fostul lider PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a cerut claritate în privința modului în care societatea și clasa politică tratează AUR: dacă formațiunea este extremistă, să fie dovedit în instanță și scos din joc; dacă nu, trebuie considerat un actor politic legitim cu drepturi egale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii HAI România, scrie Cluj24.

Antonescu a precizat că nu simpatizează AUR.

„N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm o dată, să spunem că atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a declarat Antonescu.

Fostul lider liberal a avertizat că, dacă se respinge din start AUR, scena politică rămâne să se limiteze la aceleași opțiuni neconvingătoare: „Îți rămân PNL-ul și PSD-ul, care nici ele nu se bucură de vreo popularitate. Ce ne rămâne nouă? Ce e bine să votăm?”, a comentat Antonescu.

În diagnoza sa asupra dreptei, Antonescu a criticat criza de identitate a liberalilor şi a pledat pentru construcţia unui proiect de dreapta credibil.

„PNL-ul este greu de deosebit în acest moment de alte partide și asta nu mă consolează, dimpotrivă, mă mâhnește. Tema este dacă păstrezi brandul, clădirea, o dezinfectezi sau dacă trebuie construit ceva nou.” El a adăugat că ar susține o „dreaptă” anti-marxistă și anti-soroșistă credibilă şi că, „pe cât voi putea, o voi sprijini”.

Antonescu a fost, de asemenea, ferm în a cere seriozitate față de electoratul care a sprijinit candidați aflați în afara arcului politic tradițional.

„Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit. O mare parte din acest vot, ulterior transferat către George Simion, a venit din dorința exprimată de foarte mulți români, inclusiv din diaspora, de a avea mai multă personalitate și mai mult profil ca țară, în special în politică externă”. a mai spus fostul candidat la prezidențiale.