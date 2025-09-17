Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare

De la tribuna Parlamentului, Alexandru Dimitriu a acuzat partidul AUR că „manifestă un vădit dispreț față de justiție”, invocând faptul că Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Înțeleg foarte bine de ce îi deranjează justiția. Pentru că gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare, pentru răsturnarea ordinii constituționale”, a spus deputatul USR.

Replica lui George Simion nu a întârziat. Liderul AUR l-a atacat direct pe Dimitriu, afirmând că acesta are „o obsesie față de AUR” și l-a catalogat drept „deputat inapt”.

Apoi, l-a întrebat pe deputatul USR cum ar trebui să arate justiția, „Ca pe vremea comisarilor sovietici? Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”.

Totodată, Simion a respins acuzațiile, apărându-l pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu: „Este un om respectat de români, care este dus săptămână de săptămână la control judiciar pentru a fi sacrificat ritualic de o justiție care nu mai este justiție, dacă mai avem prezumpția de nevinovăție”.

În plus, George Simion a acuzat USR că s-ar fi transformat într-o „grupare extremistă de stânga” și că încearcă să-și elimine adversarii politici. „

Dacă AUR este problema voastră, dacă mișcarea suveranistă, votată de jumătate din cetățenii României, reprezintă problema voastră, vă aduc aminte că sunteți la guvernare cu PSD și voi sunteți vinovați pentru dezastrul din țară”, a afirmat președintele AUR.