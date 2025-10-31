Prima pagină » Politic » Vicepreşedintele USR acuză: PSD, PNL și AUR au aprobat sluțirea proiectului de la Aleea cu Ceas

Vicepreşedintele USR acuză: PSD, PNL și AUR au aprobat sluțirea proiectului de la Aleea cu Ceas

Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2 și vicepreședinte USR, a acuzat, vineri, PSD, PNL și AUR că au aprobat „sluțirea” proiectului de modernizare de la Aleea cu Ceas, în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2.
Alexandra-Valentina Dumitru
31 oct. 2025, 14:55, Politic

Potrivit fostului edil, modificările adoptate de consilierii locali ar presupune distrugerea unor lucrări deja finalizate și plătite, reducerea spațiului verde și blocarea dezvoltării zonei centrale a sectorului.

„,Pentru doar 45 de locuri de parcare în plus, se fărâmă lucrări deja executate și plătite, se diminuează spațiul verde și pietonal și cel mai grav – se blochează modernizarea punctului central al Sectorului 2. Noul Obor rămâne tot vechi”.

Mihaiu l-a criticat și pe actualul primar, Rareș Hopincă, acuzându-l de lipsă de competență în gestionarea șantierului.

„Iar ca să își dea dovadă întregii incompetențe, după un an de blocaj pe acest șantier, Hopincă a reluat lucrările în prag de iarnă, fără să aibă nouă autorizație emisă și fără să lămurească cum va explica Curții de Conturi că aruncă pe geam banii care deja s-au plătit pentru acest obiectiv”, a mai transmis Mihaiu.