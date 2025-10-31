Vicepreşedintele USR acuză: PSD, PNL și AUR au aprobat sluțirea proiectului de la Aleea cu Ceas

Potrivit fostului edil, modificările adoptate de consilierii locali ar presupune distrugerea unor lucrări deja finalizate și plătite, reducerea spațiului verde și blocarea dezvoltării zonei centrale a sectorului.

„,Pentru doar 45 de locuri de parcare în plus, se fărâmă lucrări deja executate și plătite, se diminuează spațiul verde și pietonal și cel mai grav – se blochează modernizarea punctului central al Sectorului 2. Noul Obor rămâne tot vechi”.

Mihaiu l-a criticat și pe actualul primar, Rareș Hopincă, acuzându-l de lipsă de competență în gestionarea șantierului.

„Iar ca să își dea dovadă întregii incompetențe, după un an de blocaj pe acest șantier, Hopincă a reluat lucrările în prag de iarnă, fără să aibă nouă autorizație emisă și fără să lămurească cum va explica Curții de Conturi că aruncă pe geam banii care deja s-au plătit pentru acest obiectiv”, a mai transmis Mihaiu.