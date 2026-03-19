Victorie mică pentru Nicușor Dan în Parlament. Cererea președintelui pentru București preluată doar parțial în buget

Comisiile parlamentare de buget au adoptat un amendament prin care solicitarea lui Nicușor Dan privind aplicarea referendumului din București este preluată doar parțial. Potrivit formei discutate în comisii, din cota de 99% a impozitului pe venit colectat în Capitală, 85% ar urma să revină 85% rămân la Consiliul General al Municipiului București (CGMB), care le va împărți între Primăria Capitalei și primăriile de sector, 14% direct Primăriei Generale, iar 1% Consiliului Județean Ilfov.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
19 mart. 2026, 17:56, Politic

Miza este una majoră, după ce Nicușor Dan a anunțat încă din decembrie 2025 că nu va promulga legea bugetului de stat pe 2026 dacă aceasta ignoră referendumul local din București. La finalul lunii ianuarie, șeful statului a reiterat că se așteaptă ca legea bugetului să prevadă o formulă prin care banii proveniți din impozitul pe venit colectat în Capitală să ajungă mai întâi la Primăria Municipiului București, urmând ca repartizarea internă să fie decisă la nivelul orașului.

Cum se vor împărții banii:

  • 85% rămân la Consiliul General al Municipiului București (CGMB), care îi va împărți între Primăria Capitalei și primăriile de sector.
  • 14% vor merge direct la bugetul local al Primăriei Capitalei, pentru servicii publice, infrastructură și programe de dezvoltare.
  • 1% va merge către județul Ilfov

Referendumul local organizat în București pe 24 noiembrie 2024 a fost validat, după o prezență de 40,97%. La întrebarea referitoare la repartizarea între Primăria Capitalei și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni, 64,37% dintre votanți au răspuns „Da”, potrivit rezultatelor finale.

Proiectul lui Drulă

În paralel cu amendamentul din buget discutat azi, în Parlament se află și proiectul de lege inițiat de Cătălin Drulă pentru transpunerea totală a referendumului. Senatul l-a adoptat tacit, iar Camera Deputaților este for decizional. Potrivit proiectului și expunerii de motive, soluția propusă merge mai departe decât amendamentul discutat acum în comisii: Consiliul General al Municipiului București ar urma să decidă atât repartizarea veniturilor din impozitul pe venit, cât și a taxelor și impozitelor locale, într-un model de buget municipal unitar.

Expunerea de motive a proiectului arată că, în formula actuală, taxele și impozitele locale din București, inclusiv cele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, ajung la bugetele sectoarelor, în timp ce impozitul pe venit este împărțit între municipalitate și sectoare. Inițiatorii susțin că această arhitectură financiară produce dezechilibre între atribuțiile Primăriei Generale și resursele de care dispune, în condițiile în care PMB suportă cheltuieli mari pentru transportul public, termoficare și infrastructura principală a orașului.

