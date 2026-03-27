Videoclip aniversar al SRI: un ghiocel simpatic, cu ochelari de soare și palton cu guler ridicat / Mesajul: „Nu mai sunt acoperiți”

Pe pagina de Facebook a Serviciului Român de Informații, un ghiocel animat răsare din pământ. Crește lent, capătă formă, apoi, într-o turnură neașteptată, își pune ochelari de soare și îmbracă un palton cu guler ridicat.

Mesajul: „Nu mai sunt acoperiți”, într-o evidentă semantică ambivalentă, ce ar putea face trimitere către o imagine nouă, renaștere, început, ruptură de trecut.

Este un videoclip de sărbătoare al SRI, care a marcat aniversarea a 36 de ani de existență.

Ghiocelul e un personaj simpatic, cu aer de agent secret din animațiile pentru copii.

Susține ideea de „lumină, puritate, ideal”, valori pe care, de altfel, le clamează în misiunea și viziunea sa.

Un istoric de context

Serviciul Român de Informații a fost înființat la 26 martie 1990, la trei luni de la prăbușirea regimului Ceaușescu, un moment ce marchează, cel puțin la modul ideal, desprinderea de fosta Securitate.

O parte semnificativă a personalului din vechile structuri a trecut în instituția nou-înființată, lucru care a făcut ca un mare semn de întrebare să iasă din pământ și să crească, întocmai ghiocelului din videoclipul aniversar: tot ei?

Primul director al SRI a fost Virgil Măgureanu, el însuși asociat regimului anterior, lucru care, într-o societate care abia se scuturase de comunism, a generat o neîncredere profundă, care persistă și azi – o contradicție cu ghiocelul glumeț din videoclip.

Suspectat de reflexele vechii Securități

Pentru public, SRI a rămas o entitate obscură, greu de înțeles. O entitate cu ochelari de soare și guler ridicat la palton, întocmai precum ghiocelul din videoclip.

Suspectată de reflexe ale vechii Securități, cu roluri opace în diferite evenimente sociale, a alimentat constant imaginația publicului sastisit de control și cenzură.

După 2000, odată cu apropierea României de NATO și de Uniunea Europeană, SRI a trecut printr-un proces de profesionalizare, de modernizare.

Reinventare cu protocoale secrete

SRI a devenit un partener relevant în arhitectura de securitate occidentală și și-a extins atribuțiile, mai ales în zona de combatere a terorismului și a securității cibernetice.

În același timp, au apărut alte controverse, legate, de data aceasta, de protocoale secrete cu instituțiile din Justiție, dezvăluite în ultimul deceniu, care au fost de natură să genereze întrebări serioase în legătură cu limitele implicării serviciilor de inteligență în viața publică.

Criticile au vorbit despre o influență excesivă și greu de controlat.

Simpaticul videoclip cu ghiocelul pare să sugereze ideea că SRI se află într-un proces de rebranding, însă o întrebare rămâne: cât de mult poate o instituție ca SRI să-și redeseneze propria imagine fără să-și confrunte trecutul?