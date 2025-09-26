Viktor Orban către Trump: Renunțarea la energia rusească ar aduce economia „în genunchi”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat vineri că Ungaria va continua să importe combustibili fosili din Rusia, în ciuda cererilor din partea lui Donald Trump, și că l-a informat pe președinte că renunțarea la energia rusească ar fi un „dezastru” pentru economia Ungariei.

Ungaria rămâne una dintre puținele țări din Europa care continuă să cumpere petrol și gaze naturale din Rusia, după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Însă Trump, un admirator al liderului ungar cu o lungă carieră, a cerut la începutul lunii septembrie tuturor țărilor NATO, inclusiv Ungariei, să înceteze achizițiile de petrol rusesc, considerând că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar încheia dacă s-ar lua această măsură, potrivit AP.

În declarații pentru radioul de stat vineri, Orbán a spus că i-a comunicat recent lui Trump că renunțarea la importurile de energie din Rusia ar reprezenta un „dezastru” economic pentru Ungaria.

„I-am spus președintelui Statelor Unite… că dacă Ungaria va rămâne fără petrolul și gazele naturale rusești, imediat, în decurs de un minut, performanța economică a Ungariei va scădea cu 4%,” a declarat Orbán. „Asta înseamnă că economia Ungariei ar fi în genunchi”.

În ciuda celor trei ani de eforturi ale țărilor Uniunii Europene de a renunța la aprovizionarea cu energie din Rusia, un demers menit să-l priveze pe Vladimir Putin de venituri care alimentează războiul din Ucraina, oficialii ungari au insistat că presiunile geografice și infrastructurale fac aproape imposibilă trecerea la combustibili fosili furnizați de Vest.

Totuși, alte țări din regiune, inclusiv Republica Cehă, care este tot fără ieșire la mare, au reușit să înceteze complet achizițiile de petrol rusesc după ce Moscova a lansat invazia. Slovacia, care se învecinează cu Ungaria, și-a menținut totuși importurile de energie rusească.

În pofida presiunilor din partea UE și a administrației Trump, Orbán, considerat pe scară largă liderul UE cu cea mai apropiată relație cu Kremlinul, a declarat vineri că, în ceea ce privește sursele de energie, „Este clar ce este în interesul Ungariei și vom acționa în consecință”.

Ungaria și Statele Unite, a spus el, „sunt țări suverane. Nu este nevoie ca niciuna dintre ele să accepte argumentele celeilalte. America are argumentele și interesele sale, iar Ungaria la fel”.