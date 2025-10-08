Vlahu (AUR): CCR, sub presiunea politică a coaliției – justiția devine armă în mâna puterii

„Curtea Constituțională a României a amânat pentru a doua oară pronunțarea deciziei privind legea pensiilor magistraților și așa-numitul «pachet 2 de măsuri fiscale». Este fără precedent ca o instituție chemată să asigure ordinea constituțională să tergiverseze deliberat o decizie atât de importantă, la aproape două luni de la adoptarea legii”, transmite miercuri Nicolae Vlahu, senator AUR.

El susține că această întârziere reflectă o politizare a justiției de către coaliția aflată la putere: „România este condusă de o coaliție care a capturat toate instituțiile statului, transformându-le în unelte politice. De la Parlament și Guvern până la Curtea Constituțională, totul este blocat sau amânat atunci când interesele partidelor aflate la putere sunt puse în joc.”

Vlahu critică declarația primarului USR din Timișoara, Dominic Fritz, potrivit căreia judecătorii CCR „au fost numiți de coaliția de guvernare”, considerând-o o presiune publică inacceptabilă asupra unei instanțe constituționale.

„O afirmație gravă, care echivalează cu un avertisment politic adresat unei instanțe constituționale… de atunci, tăcerea Curții a devenit complicitate”, a afirmat senatorul AUR.

„Când Curtea devine o anexă a puterii politice, Constituția încetează să mai aibă valoare și democrația devine o formă fără fond”, a adăugat Vlahu.

CCR a amânat pentru a doua oară luarea unei decizii privind obiecțiile de neconstituționalitate a legilor din pachetul doi de reformă.