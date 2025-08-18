Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni au ajuns la Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii europeni care îl însoțesc în SUA au ajuns la Casa Albă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă luni, la ora locală 13.00. El a fost întâmpinat de președintele SUA, Donald Trump. Cei doi vor discuta despre condițiile în care se poate încheia războiul din Ucraina.

Anterior, la Casa Albă au ajuns și liderii europeni care îl însoțesc pe Zelenski în SUA.

După întâlnirea cu Zelenski, Trump îi va primi pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.