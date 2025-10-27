„Voluntarii” lui Nicușor Dan revin în prim-plan. Numărul lor s-a dublat

Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie, scrie gandul.ro.

Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc slujba de sfințire a Catedralei Naționale, iar Nicușor Dan – însoțit de partenera sa de viață și de copii – a coborât din „duba prezidențială” și a fost întâmpinat de înalții prelați ai Bisericii Ortodoxe Române.

Gândul prezintă imagini cu „voluntarii” lui Nicușor Dan în plină acțiune.

Plasați în cercul interior al președintelui României, operatorii au început să tragă cadru după cadru, din toate direcțiile, în timp ce SPP-iștii asigurau nu numai perimetrul prezidențial, ci și buna desfășurare a activității „voluntarilor” lui Nicușor Dan.

Nu mai puțin de 5 astfel de „voluntari” responsabili cu jurnalul foto-video al președintelui României au imortalizat momentul în care Nicușor Dan a descins din „duba prezidențială”, iar apoi s-a îndreptat împreună cu familia către preoții care îl așteptau în fața Catedralei și a primit binecuvântarea.

Ulterior, cuplul prezidențial a urcat treptele Catedralei Naționale, împodobite cu covor roșu, iar „voluntarii” au continuat să facă fotografii și să filmeze.

Fiecare mișcare a lui Nicușor Dan este urmărită cu atenție, niciun moment nu trece fără o fotografie. După ce cuplul prezidențial a intrat în Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre „voluntari” a încercat să se poziționeze cât mai bine și și-a făcut loc pentru a ajunge, ulterior, în fața lui Nicușor Dan.

Atunci când Nicușor Dan a mers în vacanță, cu familia, doi cameramani au fost, permanent, alături de el.

Nu a lipsit, în luna august a acestui an, nici „duba prezidențială”, care a înlocuit limuzina prezidențială a fostului președinte Iohannis.

Sunt plătiți sau nu acești cameramani?

Cei doi cameramani care au fost alături de Nicușor Dan vacanță au urmărit, la rândul lor, fiecare mișcare a șefului statului. Încă nu știe nimeni din ce fonduri sunt plătiți acești cameramani.

În jurul lor a fost păstrat un mister total, singura informație care a apărut în spațul public fiind aceea că „voluntarii” au fost alături de Nicușor Dan și în timpul campaniilor electorale.

Acum, numărul „voluntarilor” lui Nicușor Dan s-a dublat, iar aceștia îl flanchează pe președinte, fiind mai aproape de el, uneori, decât SPP-iștii care sunt însărcinați cu protecția șefului statului.

De altfel, Gândul l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan cine plătește această echipă de filmare a „voluntarilor” care îl însoțesc la fiecare eveniment, însă președintele României – după câteva secunde de „meditație” – a spus doar că este vorba despre o activitate „voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială a trimis și un răspuns care exclude din schemă, complet, Președinția României.

„Administrația Prezidențială nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate pe contul de TikTok al Președintelui României, Nicușor Dan, și nu a decontat sau achitat nicio sumă pentru realizarea acestora”, se arată în răspunsul primit.