Zelenski, mesaj de sprijin pentru Republica Moldova de Ziua Independenței: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj de sprijin poporului Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenţei.

„Felicit sincer pe preşedinta Maia Sandu şi poporul moldovean cu ocazia Zilei Independenţei”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Postarea sa a fost redactată în trei limbi diferite, ucraineană, română şi engleză.

Președintele statului ucrainean a scris şi despre parteneriatul bilateral dintre Ucraina și Republica Moldova, care contribuie semnificativ la parcursul spre pace.

„Apreciem foarte mult cooperarea strânsă dintre ţările noastre”, a transmis el.

Totodată, Volodimir Zelenski a menționat în postare cât contează solidaritatea regională.

I sincerely congratulate President @SanduMaiamd and the people of Moldova on your Independence Day. We greatly value the close cooperation between our nations. Our region is deeply interconnected, and together we must protect our peoples, our states, and our independence. This… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2025

„Ţările din regiunea noastră sunt strâns legate între ele şi împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa. Exact asta facem”, a afirmat preşedintele.

„Rețineți: numai împreună, în Europa Unită, v-om putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor oamenilor noștri.”, a mai menționat Volodimir Zelenski.

Republica Moldova şi Ucraina au iniţiat cererile de aderare la Uniunea Europeană aproape simultan, la scurt timp după declanşarea războiului în 2022. La finalul anului trecut, ambele țări au primit acceptul pentru deschiderea negocierilor, un proces estimat să se finalizeze până în 2030.

Începând cu primele zile ale războiului, Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni raportat la dimensiunea populaţiei sale.