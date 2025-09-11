Zelenski: Ucraina este pregătită să ajute Polonia împotriva dronelor rusești. Sistemele Patriot nu sunt soluția

Ucraina este gata să ajute Polonia să se apere împotriva atacurilor cu drone rusești, a declarat Volodimr Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său finlandez Alexander Stubb, susținută joi, la Kiev. Liderul ucrainean a precizat că sistemele occidentale precum Patriot nu sunt potrivite pentru acest tip de amenințare, din cauza costurilor și a eficienței limitate.

„Patriotul Poloniei nu va ajuta în lupta împotriva dronelor Shahed. Nu vor ajuta pe nimeni. Este pur și simplu o armă împotriva rachetelor balistice, în primul rând”, a declarat Zelenski, citat de Interfax-Ukraine.

Prea scump și nepotrivit – Patriot nu doboară drone

Zelenski a explicat că producția mondială de rachete pentru sistemul Patriot este limitată, iar costul unei singure rachete este disproporționat față de prețul unei drone de atac: „Patriot, 2-3 milioane de dolari per rachetă. O dronă Shahed sau Geran – până la 100.000 de dolari. Din acest motiv, aceste sisteme nu sunt și nu ar trebui să fie folosite pentru a doborî drone”.

Liderul de la Kiev consideră că soluția eficientă constă într-un sistem multi-stratificat de apărare antiaeriană, construit prin cooperare regională și adaptat noilor tipuri de amenințări: „Asamblarea unor sisteme adecvate… sau folosirea experienței noastre (nu cu rachete de 1 milion de dolari!) este calea de urmat”.

Kievul se declară pregătit să ofere sprijin Poloniei

„Suntem deschiși și pregătiți. I-am pus pe oficialii polonezi în legătură cu ministrul apărării și cu comandantul-șef al armatei noastre”, a declarat Zelenski, confirmând că a discutat cu premierul polonez Donald Tusk despre posibilitatea de cooperare în acest domeniu și că Ucraina este „deschisă și pregătită” să ofere sprijin militar și consultanță.

Zelenski a insistat asupra faptului că apărarea eficientă împotriva dronelor necesită coordonare regională și distribuirea inteligentă a resurselor, inclusiv pe teritoriul Poloniei: „Apărarea antiaeriană trebuie amplasată în vestul Ucrainei, iar aviația poloneză poate acționa în Polonia. Dar este nevoie de coordonare generală, de preferat condusă de Ucraina”.

Zelenski: Doar Ucraina și Rusia au sisteme eficiente antidrone

El a transmis că doar Ucraina și Rusia dețin în prezent sisteme defensive capabile să facă față atacurilor masive cu drone și că împărtășirea acestei experiențe este esențială pentru securitatea regională: „Cred că nimeni altcineva nu are un astfel de sistem astăzi. Doar noi și rușii îl avem”.