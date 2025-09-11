Prima pagină » Politic » Zelenski: Ucraina este pregătită să ajute Polonia împotriva dronelor rusești. Sistemele Patriot nu sunt soluția

Zelenski: Ucraina este pregătită să ajute Polonia împotriva dronelor rusești. Sistemele Patriot nu sunt soluția

Președintele Ucrainei spune că țara sa este pregătită să sprijine Polonia în lupta cu dronele rusești și atrage atenția că sistemele Patriot sunt ineficiente împotriva acestei amenințări.
Zelenski: Ucraina este pregătită să ajute Polonia împotriva dronelor rusești. Sistemele Patriot nu sunt soluția
Sursă foto: Volodymyr Zelenskyy
Maria Miron
11 sept. 2025, 19:29, Politic

Ucraina este gata să ajute Polonia să se apere împotriva atacurilor cu drone rusești, a declarat Volodimr Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său finlandez Alexander Stubb, susținută joi, la Kiev. Liderul ucrainean a precizat că sistemele occidentale precum Patriot nu sunt potrivite pentru acest tip de amenințare, din cauza costurilor și a eficienței limitate.

„Patriotul Poloniei nu va ajuta în lupta împotriva dronelor Shahed. Nu vor ajuta pe nimeni. Este pur și simplu o armă împotriva rachetelor balistice, în primul rând”, a declarat Zelenski, citat de Interfax-Ukraine.

Prea scump și nepotrivit – Patriot nu doboară drone

Zelenski a explicat că producția mondială de rachete pentru sistemul Patriot este limitată, iar costul unei singure rachete este disproporționat față de prețul unei drone de atac: „Patriot, 2-3 milioane de dolari per rachetă. O dronă Shahed sau Geran – până la 100.000 de dolari. Din acest motiv, aceste sisteme nu sunt și nu ar trebui să fie folosite pentru a doborî drone”.

Liderul de la Kiev consideră că soluția eficientă constă într-un sistem multi-stratificat de apărare antiaeriană, construit prin cooperare regională și adaptat noilor tipuri de amenințări: „Asamblarea unor sisteme adecvate… sau folosirea experienței noastre (nu cu rachete de 1 milion de dolari!) este calea de urmat”.

Kievul se declară pregătit să ofere sprijin Poloniei

„Suntem deschiși și pregătiți. I-am pus pe oficialii polonezi în legătură cu ministrul apărării și cu comandantul-șef al armatei noastre”, a declarat Zelenski, confirmând că a discutat cu premierul polonez Donald Tusk despre posibilitatea de cooperare în acest domeniu și că Ucraina este „deschisă și pregătită” să ofere sprijin militar și consultanță.

Zelenski a insistat asupra faptului că apărarea eficientă împotriva dronelor necesită coordonare regională și distribuirea inteligentă a resurselor, inclusiv pe teritoriul Poloniei: „Apărarea antiaeriană trebuie amplasată în vestul Ucrainei, iar aviația poloneză poate acționa în Polonia. Dar este nevoie de coordonare generală, de preferat condusă de Ucraina”.

Zelenski: Doar Ucraina și Rusia au sisteme eficiente antidrone

El a transmis că doar Ucraina și Rusia dețin în prezent sisteme defensive capabile să facă față atacurilor masive cu drone și că împărtășirea acestei experiențe este esențială pentru securitatea regională: „Cred că nimeni altcineva nu are un astfel de sistem astăzi. Doar noi și rușii îl avem”.