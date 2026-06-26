Zi decisivă pentru formarea noului Guvern. Partidele merg astăzi la Nicușor Dan cu soluția pentru criza politică. Care este propunerea PNL, USR, UDMR de premier 

Unanimitate în PNL Potrivit surselor MEDIAFAX, conducerea PNL a decis vineri în unanimitate să îl susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier din partea PNL-USR-UDMR. Urmează declarații de presă din partea PNL. Potrivit surselor, conducerea PNL a votat și varianta unei rotații guvernamentale, potrivit căreia PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze până în 2027, urmând ca apoi conducerea Executivului să fie preluată de social-democrați. Și USR a exprimat un vot în favoarea acestei variante. USR anunță oficial susținerea partidelor pentru Mureșan USR a transmis vineri un comunicat de presă oficial prin care anunță propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și șef al Guvernului. „PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor.”, arată comunicatul. Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL–USR–UDMR pentru șefia Guvernului. Eurodeputat cu experiență la Bruxelles Siegfried Mureșan este propunerea luată în calcul de PNL, USR și UDMR pentru conducerea Guvernului, fiind văzut acum ca principal rival al lui Sorin Grindeanu în cursa pentru funcția de premier al României. Este o figură cunoscută mai ales la nivel european, unde și-a construit întreaga carieră politică.

El este considerat un politician cu profil predominant european și una dintre vocile cele mai active ale României la Bruxelles.

Economist de profesie, Mureșan este membru al Parlamentului European din 2014 și ocupă în prezent funcții de conducere în cadrul Partidului Popular European (PPE), cea mai mare familie politică europeană.

Potrivit CV-ului său prezentat de Parlamentul European, Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit în 2004 Academia de Studii Economice din București, specializarea Administrarea Afacerilor în limba germană.

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UPDATE

USR a votat susținerea lui Siegfried Muresan pentru funcția de premier în sedința Biroului Național din această dimineață. Președintele USR Dominic Fritz este mandatat să susțină în continuare, la consultări, varianta rotativei guvernamentale.

Totodată, și liderii UDMR au votat în ședință, la ora 09.00, la Senat, ca varianta de premier din partea coaliției de Dreapta să fie Siegfried Mureșan, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice. Aceasta urmează să fie propunerea cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni.

PNL și PSD, cu propunerile de premieri pe masă

Surse politice susțin că PNL îl va propune pe europarlamentarul și vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan, pentru funcția de prim-ministru și va susține un acord de guvernare cu PSD care prevede revenirea la sistemul rotației premierilor.

Conducerea PNL urmează să îl valideze, în ședința Biroului Politic Național de vineri, programată la ora 10.00, pe Siegfried Mureșan drept propunere pentru funcția de premier, potrivit G4Media.

Conform surselor MEDIAFAX, și USR și UDMR îl vor susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. UDMR s-a reunit în ședință de la ora 09:00, iar surse politice arată că membrii uniunii au votat în favoarea europarlamentarului liberal.

În același timp, propunerea PSD pentru viitorul premier este chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat miercuri că, dacă va fi desemnat premier, guvernul pe care îl va forma nu va avea niciun vicepremier și va include, de asemenea, o reducere a numărului de secretari de stat.

„Colegii mei m-au mandatat, dacă voi fi nominalizat, să-mi formez echipa dincolo de, sigur, cu membrii PSD, dar nu există o restricție din acest punct de vedere. (…) Dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunț că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci, niciunul. (…) Dar n-aș vrea să trec foarte repede vizavi de echipa de guvernare. Ideea mea, ideea de la care plec este, așa cum v-am spus, în niciun caz să avem cinci vicepremieri. Poate, maxim unul, poate, iar numărul de secretari de stat… Să știți că am condus poate cel mai mare minister, Ministerul Transporturilor. Dacă e să vă dau un ordin de mărime, în coordonarea Ministerului Transporturilor, dincolo de aparatul propriu, sunt peste 50 de autorități subordonate Ministerului Transporturilor și aveam patru, la un moment dat cinci, secretari de stat. Vă spun că se putea lucra extraordinar de bine cu 2, maxim 3″, a spus acesta la Palatul Parlamentului.

Știrea inițială

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați vineri la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui României, Nicușor Dan, soluția prin care poate fi depășită criza politică începută după căderea Guvernului Bolojan.

După mai multe consultări și negocieri purtate în ultimele săptămâni, singurul lucru clar în acest moment este că România va avea un guvern minoritar pro-occidental.

Rămâne însă de văzut în jurul cărei direcții politice va fi construit noul Guvern. Există două variante aflate în discuție, mai exact, un guvern format în jurul PNL, USR și UDMR sau un guvern minoritar susținut de PSD.

Negocierile sunt însă complicate, fiindcă PSD nu dorește să guverneze alături de USR, iar USR refuză să susțină un guvern condus doar de social-democrați.

Cum s-a ajuns la actuala criză politică

Criza politică a început la începutul lunii mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi, fiind cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată pentru o astfel de procedură în Parlament.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a încercat de două ori să desemneze un premier care să poată obține sprijinul unei majorități parlamentare.

Prima propunere a fost europarlamentarul Eugen Tomac, care urma să conducă un guvern tehnocrat. Totuși, după discuțiile purtate cu partidele, a devenit evident că nu există o majoritate parlamentară. În tot acest context, Tomac și-a depus mandatul înainte ca Guvernul să ajungă la vot.

În aceeași zi cu depunerea mandatului lui Tomac, președintele l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără consultarea conducerii PNL și fără ca partidul să fie informat în prealabil.

Nominalizarea a dus, de fapt, la agravarea tensiunilor dintre partide. Au urmat acuzații de trădare între formațiuni, iar PNL a convocat un Congres Extraordinar în care a reconfirmat decizia de a nu face alianță cu PSD și l-a reales pe Ilie Bolojan în funcția de președinte al partidului.

PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota Guvernul Veștea, în timp ce PSD și-a declarat sprijinul pentru acesta. În încercarea de a obține suficiente voturi, premierul desemnat a început negocieri și cu AUR.

Guvernul Veștea nu a trecut de Parlament

Cu doar câteva ore înaintea votului din Parlament, pe 23 iunie, Adrian Veștea s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion. În cele din urmă, Guvernul Veștea nu a obținut voturile necesare pentru învestire, pentru că a primit doar 189 de voturi, mult sub pragul de 233 necesar.

După acest eșec, președintele Nicușor Dan a convocat noi consultări cu toate partidele parlamentare, inclusiv cu parlamentarii neafiliați.

La finalul consultărilor, șeful statului a anunțat că România va avea un guvern minoritar pro-occidental. Tot joi seară, el a precizat și faptul că AUR nu este un partid pro-occidental.

Nicușor Dan așteaptă o majoritate

Partidele ar urma să îi prezinte vineri președintelui Nicușor Dan soluția la actuala criză politică. Înainte de această întâlnire, liderii principalelor formațiuni au purtat mai multe discuții, după consultările oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a declarat, atât miercuri, înainte de plecarea în Polonia, cât și pe parcursul vizitei, că se așteaptă ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și să vină cu o majoritate.

El și-ar dori ca această majoritate să fie prezentată vineri, astfel încât noul Guvern să poată fi învestit până la încheierea actualei sesiuni parlamentare, programată pentru marți.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (…) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a declarat președintele după participarea la Summitul Flancului Estic.

PSD și USR rămân pe poziții opuse

După consultările de la Palatul Cotroceni, partidele politice au reluat negocierile, iar PNL a propus un acord politic pentru susținerea unui guvern minoritar.

Liberalii au pus pe masă două variante, mai exact, un guvern format din PNL, USR și UDMR sau un guvern monocolor PSD, susținut printr-un acord politic.

Problema este că cele două partide mari aflate în negocieri continuă să se respingă reciproc.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală”, precizând că USR nu va susține revenirea PSD la guvernare după ce social-democrații au contribuit, alături de AUR, la căderea Guvernului Bolojan.

Totodată, USR propune o formulă de rotație la guvernare. Asta ar însemna, într-o primă etapă, un guvern PNL-USR-UDMR, iar ulterior PSD să intre la guvernare.

De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat poziția USR și a făcut câteva comentarii despre „exhibiţionismul moral al unora”.

El a spus că PSD nu va susține un guvern format din PNL, USR și UDMR și a transmis că „unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile”, făcând aluzie la un guvern care poate fi format și fără USR.