Zi decisivă pentru Guvern: PSD va vota retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan. UPDATE: PNL convoacă liderii partidului

UPDATE Cine ia cuvântul la consultarea PSD: Grindeanu deschide reuniunea, discursul principal este așteptat în jurul orei 18

Consultarea PSD va începe cu o scurtă intervenție a președintelui partidului, Sorin Grindeanu. În continuare sunt așteptați să ia cuvântul Marian Neacșu, viceprim-ministru, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, și Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Discursul principal al reuniunii urmează să fie susținut de Sorin Grindeanu, în jurul orei 18:00.

Pe lista intervențiilor vor fi și lideri regionali Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Mihai Ghigiu, secretar general adjunct al PSD.

UPDATE. PNL anunță ședință imediat după votul PSD

Liderii organizațiilor PNL se reunesc luni, 20 aprilie, de la ora 18:00, într-o ședință care va avea loc la sediul partidului din Modrogan 1. Potrivit informațiilor disponibile, în jurul orei 20:00 sunt așteptate declarații de presă.

Întâlnirea are loc la o oră după referendumul intern al PSD.

UPDATE George Simion anunță că AUR vrea anticipate și va susțiune moțiunile de cenzură

George Simion a anunțat ce va face AUR în cazul izbucnirii unei crize politice. Liderul AUR a anunțat că partidul său dorește alegeri anticipate și a transmis că va vota moțiunile de cenzură care vor viza Guvernul Bolojan.

Declarațiile au fost făcute luni în cadrul unei conferințe de presă.

„Ne dorim întoarcerea la români, ne dorim alegeri anticipate, cu siguranță vor arăta altă arhitectură politică”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a transmis că parlamentarii partidului său vor vota moțiunile de cenzură care vor fi inițiate. De asemenea, AUR va iniția propria moțiune de cenzură.

PSD va vota pentru retragerea susținerii politice pentru premierul Ilie Bolojan

Astăzi, la ora 17:00, într-un vot al cărui rezultat este știut dinainte, PSD își va retrage sprijinul pentru premierul Bolojan.

PSD îi va cere premierului să demisioneze până joi, 23 aprilie. Premierul a anunțat deja că nu va demisiona. Semnalele din PNL indică faptul că partidul va face, cel puțin pe termen scurt, scut în jurul lui Ilie Bolojan. PNL a transmis că îl susține pe premierul Ilie Bolojan și că nu acceptă ca PSD să decidă cine este premierul din partea liberalilor. Pe aceeași linie, USR a transmis că nu va negocia o altă formulă de guvernare cu PSD dacă social-democrații contribuie la răsturnarea Cabinetului Bolojan.

Miniștrii PSD ar urma ca joi să demisioneze din Guvern, iar social-democrații au în plan o potențială moțiune de cenzură, care va fi depusă cel mai devreme la începutul săptămânii viitoare, potrivit surselor Mediafax.

Ne aflăm la începutul unei crize politice

Președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Mediafax, a folosit ultimele săptămâni pentru a pregăti terenul pentru această criză. Obiectivul a fost securizarea unui consens între partide privind PNRR și alte câteva proiecte, care ar urma să avanseze în ciuda crizei politice. După cum a și declarat, Nicușor Dan vrea să aibă un rol de mediator în conflictul actual, fără a se poziționa de partea uneia dintre tabere.

Cum arată structura actuală a Parlamentului și câte voturi au PNL, USR și UDMR fără PSD

Calculele din Parlament arată că actualul nucleu format din PNL și USR adună împreună 132 de parlamentari. Cu sprijinul UDMR și al grupului minorităților naționale, totalul ajunge la 181 de voturi, mult sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern în Parlament.

Potrivit structurii actuale a Legislativului, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ar reuni în total 181 de voturi. În Camera Deputaților, PNL are 51 de deputați, USR 40, UDMR 22, iar grupul minorităților 17. În Senat, acestora li se adaugă 22 de senatori PNL, 19 USR și 10 UDMR. Totalul rămâne, astfel, insuficient pentru formarea sau susținerea unei majorități guvernamentale.

O eventuală ieșire a PSD din coaliție ar lăsa în urmă un gol de susținere parlamentară, care ar trebui acoperit fie prin noi alianțe, fie printr-o formulă excepțională de guvern minoritar.

În paralel, AUR a exclus o colaborare cu partidele aflate acum la putere. Senatorul Petrișor Peiu a declarat recent că AUR nu vede nicio formulă de înțelegere cu PSD, PNL, USR sau UDMR, cu o singură excepție: un guvern cu termen limitat, de câteva luni, care să aibă strict mandatul de a organiza alegeri anticipate.

De remarcat este însă faptul că AUR nu a depus, până în acest moment, o moțiune de cenzură în actuala sesiune parlamentară și pare să aștepte rezultatul consultării de luni din PSD.

În același timp, și spațiul de manevră al PSD în raport cu actualii parteneri s-a îngustat. PNL a transmis clar că îl susține în continuare pe premierul Ilie Bolojan, iar USR a transmis că nu va negocia o altă formulă de guvernare cu PSD dacă social-democrații contribuie la răsturnarea Cabinetului Bolojan.

Știre inițială

Membrii PSD vor răspunde la o singură întrebare. Aceasta va fi stabilită în cursul dimineții de Biroul Permanent Național. PSD decide dacă partidul îi mai acordă încredere premierului Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.

În această perioadă poate fi depusă o moțiune de cenzură în Parlament.

Duminică seară, Grindeanu și Bolojan și-au adresat atacuri reciproce la televiziune.

La consultare sunt așteptați aproximativ 5.000 de membri de partid. Același mecanism a fost folosit când PSD a votat intrarea la guvernare. Atunci, aliații au fost PNL, UDMR, USR și reprezentanții minorităților naționale.

Conducerea PSD spune că mesajul întâlnirilor regionale a fost clar. Partidul nu îl mai dorește pe Bolojan în fruntea Guvernului.

Premierul a confirmat că decizia PSD pare deja luată. „Zarurile au fost aruncate”, a declarat Bolojan la Radio România Actualități.

El nu intenționează să-și depună mandatul. Președintele Nicușor Dan nu i-a cerut acest lucru. PNL îl susține în continuare.

Schimbul de replici de duminică seară

Grindeanu a acuzat că economia a fost tratată „ca un dosar de insolvență”. El a avertizat că fondurile din PNRR sunt în pericol.

Bolojan a replicat că miniștrii care critică Guvernul fără să demisioneze vor fi eliberați din funcții. El a invocat prevederile constituționale.

Avertismentul USR

Liderul USR Dominic Fritz a acuzat PSD că destabilizează guvernarea încă de la început. El a enumerat: campanii de denigrare, moțiune votată alături de AUR, ignorarea acordurilor asumate. „Prin declanșarea unei crize, veți sărăci țara și mai tare”, a transmis Fritz. El a anunțat că USR va apăra actuala guvernare cu toate mijloacele.

Ce urmează după decizia de luni

Dacă PSD retrage sprijinul politic, Bolojan va primi un termen de 24 până la 72 de ore pentru a demisiona. Dacă refuză, miniștrii PSD părăsesc Guvernul. Executivul devine astfel interimar. Poate urma o moțiune de cenzură, depusă de PSD sau de AUR.

Premierul recunoaște că aritmetica parlamentară este complicată. Un guvern majoritar are nevoie de susținere parlamentară și nu e ușor de construit. PNL a decis că nu va mai guverna cu PSD după această criză. USR a luat aceeași decizie în forurile de conducere.

Consultări la Cotroceni și presiuni sindicale

Grindeanu anticipează consultări la Cotroceni marți sau miercuri. Președintele va afla astfel ce dorește fiecare partid. El a recunoscut că a discutat recent cu Nicușor Dan, fără a dezvălui detalii.

Blocul Național Sindical i-a cerut președintelui să inițieze negocieri pentru o guvernare stabilă. În lipsa unei coaliții viabile, BNS cere alegeri anticipate.

Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri cu Bolojan, discuțiile durând aproximativ două ore. El a vorbit și cu Grindeanu în această săptămână. Joi, președintele a declarat că încearcă să rămână mediator între cele două tabere.