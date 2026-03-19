Zi decisivă pentru votul bugetului de stat. Ilie Bolojan, discuții cu Sorin Grindeanu despre deblocarea bugetului: În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Nicușor Dan: Cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună

UPDATE 11:40 Ilie Bolojan, declarații după ședința cu Grindeanu

„Aveam două posibilități. Prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora pentru anii următoare.”, a declarat Bolojan.

„În aceste condiții, vor fi reluate la prânz dezbaterile în Comisia de Buget și după parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propuse în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul.”, a adăugat el.

„Această formulă ne asigură că România are un buget aprobat în cel mai scurt timp posibil, ceea ce rezolvă câteva aspecte importante. Pe de-o parte, se asigură plățile curente către ministere, către autorități locale, către proiectele de investiții. De asemenea, se dă o predictibilitate în ceea ce privește finanțele țării și inclusiv perspectiva piețelor vis-a-vis de România și de asemenea putem să gestionăm activitatea curentă.”

UPDATE Nicușor Dan despre criza bugetului de stat: Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună

Joi dimineață, președintele României, Nicușor Dan , s-a aflat la sediul NATO din Bruxelles, unde a susținut o conferință de presă separată pentru a discuta despre prioritățile interne ale țării, în contextul actual al negocierilor pentru bugetul de stat.

Președintele a fost întrebat despre situația bugetului, fiind menționat că, deși la Varșovia acesta declarase că bugetul va fi votat în martie, votul final nu a avut încă loc în Parlament. „Îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a răspuns președintele.

UPDATE Ședința coaliției de guvernare a început la Palatul Parlamentului

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit joi dimineață la Palatul Parlamentului pentru a încerca să deblocheze dezbaterile privind bugetul de stat pe 2026. Ședința a început.

UPDATE 09:58 Bolojan a ajuns la Parlament

Premierul Ilie Bolojan a sosit la Parlament pentru întâlnirea programată cu Sorin Grindeanu. La ședința coaliției au ajuns și Dominic Fritz și Kelemen Hunor, liderii USR și UDMR.

„România are nevoie de un buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan reporterilor, înainte de începerea ședinței.

UPDATE 09:30 Surse: Premierul Bolojan nu ar participa la ședință

Potrivit surselor MEDIAFAX, premierul Ilie Bolojan nu ar participa la ședința invocată de liderul PSD.

Știrea inițială

Discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unui nou blocaj politic în coaliția de guvernare, iar plenul reunit programat pentru miercuri seara a fost amânat. Liderii coaliției urmează să reia joi, de la ora 10.00, negocierile pe amendamentele propuse de PSD, în timp ce calendarul inițial al adoptării bugetului a fost dat peste cap.

Votul final asupra bugetului fusese programat pentru joi, după ce amendamentele discutate în ultimele zile în comisii urmau să intre în dezbaterea decisivă din Parlament. După amânările succesive de miercuri, nu mai este clar dacă și în ce măsură acest program mai poate fi respectat.

Scandalul a escaladat

Tensiunile au escaladat după ce PSD a amenințat că nu va vota anexele 1 și 2 ale bugetului dacă nu este identificată suma de 1,1 miliarde de lei solicitată pentru măsuri sociale destinate pensionarilor și persoanelor cu venituri reduse. Senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis explicit, în timpul schimbului de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va susține anexele fără această sumă.

În lipsa voturilor PSD, PNL și USR nu aveau majoritatea necesară pentru continuarea lucrărilor, ceea ce a dus la suspendarea ședinței comisiilor pentru a doua oară în aceeași zi. Un parlamentar a descris situația drept „o pauză peste pauză”, în timp ce liderii coaliției s-au retras în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru a încerca deblocarea crizei.

Miza disputei este amendamentul PSD care prevedea suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei a bugetului Ministerului Muncii pentru ajutoare sociale. Ministerul Finanțelor s-a opus, invocând impactul asupra deficitului bugetar. La reluarea votului în comisie, amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi: 23 „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul de 26 de voturi considerat necesar de conducerea ședinței.

De aici a pornit conflictul procedural și politic. PSD a contestat modul de calcul al majorității, acuzând că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a fost folosită pentru blocarea amendamentului. PNL și USR au susținut însă că simpla prezență în sală ridică pragul necesar pentru adoptare, indiferent dacă unii parlamentari aleg să nu voteze.

AUR a confirmat că neparticiparea la vot a fost „o opțiune politică”, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, susținând că partidul nu poate valida un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. Tocmai această formulă, „prezent, dar nu votez”, a devenit nucleul blocajului.

Acuzații în coaliție

În paralel, acuzațiile între partide s-au intensificat. PNL și USR au vorbit despre o posibilă înțelegere PSD-AUR pentru blocarea dezbaterilor, în timp ce PSD a acuzat partenerii de coaliție că folosesc proceduri parlamentare pentru a respinge măsuri sociale. Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat că PSD „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”, iar Mircea Abrudean a avertizat că, fără un buget adoptat la timp, „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a respins criticile liberalilor și a transmis că PSD nu va renunța la solicitările sociale. „PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Nu cedăm șantajului”, a declarat liderul social-democrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că este dispus să caute soluții pentru pachetul cerut de PSD, cu condiția identificării unei surse de finanțare. PNL și USR au propus ca suma să fie acoperită din fonduri europene, variantă respinsă de PSD, care susține că aceste fonduri nu oferă suficiente garanții pentru plata efectivă a ajutoarelor.

În încercarea de a debloca situația, UDMR a propus o formulă de compromis: includerea celor 1,1 miliarde de lei în buget sub forma unor credite de angajament, urmând ca la prima rectificare bugetară suma să fie transformată în credite bugetare. Soluția ar permite, cel puțin teoretic, angajarea cheltuielii acum și alocarea efectivă a banilor ulterior.

Până la noi negocieri în coaliție, adoptarea bugetului de stat pentru 2026 rămâne însă incertă, iar blocajul politic riscă să împingă și mai mult calendarul parlamentar.