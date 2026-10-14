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„Ce? Asta nu are niciun sens!” | Cercetători AI s-au apucat de fumat, fiind siguri că aceasta va găsi leacul pentru cancer

Unii cercetători din domeniul inteligenței artificiale ar fi început să fumeze pentru a le arăta colegilor câtă încredere au în tehnologie. Ei ar crede că AI va descoperi, în viitor, un leac pentru cancer, potrivit lui Shyam Sankar, directorul tehnologic al companiei Palantir. Afirmația sa, făcută în emisiunea „Face the Nation” de la CBS News, a luat-o prin surprindere pe jurnalista Margaret Brennan, care l-a întrerupt pe Sankar.
„Ce? Asta nu are niciun sens!” | Cercetători AI s-au apucat de fumat, fiind siguri că aceasta va găsi leacul pentru cancer
Sursă foto: Pexels
Luiza Moldovan
14 oct. 2026, 17:12, Știri externe
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Ce? Asta nu are niciun sens!”, a reacționat Brennan după ce Sankar, directorul Palantir, a spus că numeroși cercetători în AI s-au apucat de fumat pentru a-și demonstra încrederea că această tehnologie va crea leacul pentru cancer:

„Atât de mulți cercetători în AI au început să fumeze ca modalitate de a le semnala altor cercetători cât de mult cred în Inteligența Artificială”, a spus Sankar.

Sankar a explicat apoi logica pe care o atribuie acestor persoane:

„Cred atât de mult în AI, încât cred că aceasta va vindeca cancerul. Așa că îmi pun toate jetoanele pe masă”.

„O credință exagerată”, „o psihoză colectivă”

Directorul Palantir nu a oferit nume sau dovezi care să confirme afirmația și nici nu a precizat cât de răspândit ar fi acest comportament.

Declarația sa a apărut într-o discuție mai amplă despre încrederea pe care o au unii oameni din Silicon Valley în inteligența artificială generală (AGI), un sistem ipotetic capabil să îndeplinească o gamă largă de sarcini intelectuale la nivel uman sau peste acesta.

Sankar a criticat ceea ce consideră a fi o credință exagerată în potențialul AGI.

El a descris fenomenul drept o „psihoză colectivă” și o „iluzie socială” și a susținut că unii dintre cei care dezvoltă această tehnologie au ajuns să o privească aproape ca pe o divinitate.

AI progresează, dar nimeni nu garantează că va găsi leacul pentru cancer

În opinia sa, astfel de convingeri riscă să distragă atenția de la întrebările concrete despre inteligența artificială: ce rezultate produce, cum ajută angajații și industria și cine răspunde pentru siguranța produselor.

AI are deja aplicații în cercetarea medicală, inclusiv în analiza datelor biologice și identificarea unor posibile tratamente.

Aceste progrese nu garantează însă descoperirea unui leac pentru cancer și nu elimină riscurile asociate fumatului, un factor major pentru apariția mai multor boli grave.

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